Alumnos dejaron “plantado” a maestro en tarde de películas; sólo uno asistió a la sesión virtual

Los incidentes durante las clases en línea se han convertido en eventos cada vez más frecuentes. Instituciones educativas alrededor del mundo tuvieron que adoptar las plataformas digitales para continuar aportando al aprendizaje de los estudiantes, pues la pandemia por coronavirus impidió que las sesiones se siguieran tomando de manera presencial.

En redes sociales, este lunes se viralizó un video de tal naturaleza. Se trataba de una sesión especial en la que el docente permitiría que sus pupilos se relajaran un rato para disfrutar el estreno de la nueva película de Bob Esponja; sin embargo, la idea no atrajo a los estudiantes y únicamente asistió uno de ellos al encuentro.

En su cuenta de TikTok, el usuario @soyariellara expuso los detalles del incidente. Inició la historia con una toma de su computadora proyectando imágenes del largometraje, acompañándola con la leyenda: “Mi profe canceló su clase para que todos veamos bob con él, ya que no tiene con quien verlo”.

Posteriormente, agregó unas capturas de pantalla de la conversación de WhatsApp, en donde el docente informa los detalles de la actividad.

En estas se puede leer el siguiente mensaje supuestamente enviado por el maestro: “ Buena tarde tengan todos, les necesito informar una cosa, ahora sí que fuera de lo que trata la clase. Hoy cancelaré la clase para que podamos ver la película de Bob Esponja juntos”.

El profesor decidió cancelar la clase en línea para ver con sus alumnos la nueva película de Bob Esponja (Foto: Captura de pantalla/Twitter)

Al notar que varios de sus alumnos agradecieron el gesto, el maestro agregó: “Se lo merecen, disfrútenlo. Por cierto, les dejaré de tarea dibujar su escena favorita en digital.”

Luego de esto, el estudiante informó que fue el único que asistió a la sesión virtual, expresando su cariño al profesor.

Los internautas no dejaron de reaccionar al video, solidarizándose con el sentir del docente. “Okey, estoy super emputado por algo que me acabo de enterar.. Que poca madre de los alumnos que dejaron plantado al maestro para ver Bob Esponja, no mamen, si no la querían ver lo hubieran dicho y no dejarlo plantado.”, expresó uno de ellos.

Otros fueron más severos, deseando incluso que los alumnos ausentes reprobaran: “ahh no mamen, no voy a poder dormir por andar pensando en el maestro al que dejaron plantado para ver la película de Bob Esponja. espero que esos qleros reprueben el semestre y que chinguen a su madre cada que respiren”

“Me da un perro coraje la gente culera. Los alumnos que dejaron viendo solo Bob esponja al maestro, los que le dijeron al niño que había clase e hicieron que se extraviara. Neta lloro de impotencia.”, comentó otro internauta.

Durante una clase en línea, un alumno fue sorprendido por su profesor durmiendo (Video: Twitter@tatiana__aaa)

En el pasado mes de septiembre, mientras otro profesor daba clases virtuales, los medios digitales capturaron un incidente más. Durante el desarrollo de la sesión, un joven fue sorprendido durmiendo por su maestro.

A través de un video publicado en Twitter, la usuaria @tatiana__aaa compartió la reacción del docente. Algunos podrían pensar que el alumno recibió un regaño por su comportamiento; sin embargo, la realidad mostró lo contrario.

Al tiempo en que el maestro explicaba una serie de puntos con un pizarrón de fondo, uno de los asistentes a la sesión aparece recostado y arropado con cobijas. En ese momento, el docente exclama “Pero Sebastiaaaaan” e inmediatamente, se lleva una mano a la cara.

“Yo creía que esto sólo pasaba en TikTok”, agregó el profesor y al mismo tiempo se escuchan sus interminables carcajadas frente a la cámara. En tanto, la imagen del alumno desapareció segundos después de ser capturada.

