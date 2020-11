Rápido y Furioso: el operativo fallido que apunta al supuesto consentimiento de Felipe Calderón

Se podría relacionar a Felipe Calderón con el operativo Rápido y Furioso (Foto: Cuartoscuro)

Los avances en las investigaciones de la justicia estadounidense en torno a los casos de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y los lazos diplomáticos establecidos como compensación después del arresto de Salvador Cienfuegos, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), han arrojado un poco de luz en el operativo fallido Rápido y Furioso, así como en el conocimiento y consentimiento de Felipe Calderón en el dicha operación .

Rápido y Furioso fue una partícula de la gran estrategia llamada Dejemos que las Armas Caminen, misma que planteaba que el gobierno de Estados Unidos debía permitir la salida de armas de alto calibre con destino a México, esto con la finalidad de rastrearlas y saber así qué cárteles mexicanos las usaban y en dónde; sin embargo, el operativo fracaso, pues a la mayoría de las armas se les perdió la pista y sólo hasta que se empezaron a encontrar cadáveres con lesiones provocadas por éstas , fue cuando las autoridades empezaron a encontrar el rastro de éstas.

El movimiento del armamento fue iniciado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) en 2009 y al rebelarse el fracaso, se especuló respecto a una violación a la soberanía mexicana al introducir armas estadounidenses a México con la intención de venta a cáteles mexicanos.

Felipe Calderón y Genaro García Luna, complicidades. (Fotoarte: Jovani Pérez Silva

Hasta el momento, el ex presidente Felipe Calderón sigue asegurando que durante su gobierno no se permitió la introducción de armas de fuego con permiso gubernamental. Al respecto el 7 de mayo del 2020, el es abanderado por el Partido Acción Nacional (PAN) publicó en su cuenta de Twitter que él no tenía conocimiento alguno de Rápido y Furioso.

“ Es falso que el gobierno de México haya tenido un acuerdo con el gobierno de EUA para introducir armas al país . Durante la Administración 2006-2012, el gobierno mexicano exigió firmemente al gobierno de EUA detener el tráfico de armas que llegaban a los criminales [...] La llamada operación ‘Rápido y Furioso’ fue un operativo secreto, cuyo implementación y resultados fueron revelados a agencias mexicanas en la medida en que fueron del conocimiento público resultados negativos no deseados por sus autores en el Departamento de Justicia [...] En ningún momento el contenido ni la implementación específica de dicha estrategia judicial americana fue un tema que fuese materia de conocimiento, discusión y menos de acuerdo entre oficinas Presidenciales ”.

Sin embargo, tras la detención del ex secretario de la Sedena en el Aeropuerto Internacional de Los Angeles, California, sin aviso previo a las autoridades mexicanas generó un descontento por parte de la cancillería, misma que lo manifestó al gobierno de EEUU y en compensación pidieron información clasificada del operativo Rápido y Furioso.

Felipe Calderón niega conocimiento alguno de Rápidos y Furiosos (Foto: Twitter / @FelipeCalderon)

De acuerdo con una nota de Eme Equis, la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejanro Gertz Manero ya tiene en su poder al menos cinco pruebas que apuntan a que Rápido y Furioso se llevó a cabo con autorización de la más alta autoridad federal.

Una prueba se obtuvo durante la investigación a García Luna, quien fue señalado por el propio Calderón como el mejor policía de México, pues un correo que salió del despacho del ex titular de la SSP en el que confirma al personal de la ATF que habló con su superior y que estaba de acuerdo con el operativo.

Aunado a esto, el testimonio de Eric Holder, ex fiscal general de Estados Unidos, señaló que las autoridades mexicanas sí tuvieron conocimiento del operativo .

