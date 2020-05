López Obrador insiste en confirmar si Medina Mora y Calderón sabían de “Rápido y Furioso”: “Es muy grave esa intromisión”

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes que lo que se está pidiendo con la nota diplomática que se enviará a Estados Unidos, por el operativo ´Rápido y Furioso´ llevado a cabo en el sexenio de Felipe Calderón, es información directa para conocer los antecedentes, y saber si el expresidente Calderón sabía de dicho operativo como apuntan diversas investigaciones periodísticas.

"Hay dos cosas. Primero, lo que mencionó el expresidente Calderón, que él no estaba al tanto del operativo y que cuando se supo, porque la verdad fue un escándalo debido a que perdieron la vida con el uso de esas armas mexicanos y extranjeros, él dice que a partir del escándalo se actuó y se le pidió información al gobierno de Estados Unidos y que no había conocimiento, que el gobierno de México no participó con el gobierno de Estados Unidos.

Por es decidimos pedir información de manera directa. Y ese mismo día la periodista Dolia Estévez dio a conocer una información desclasificada, es decir, lo que ya puede utilizarse después de un tiempo, hay información confidencial, pero durante algún tiempo, ya cuando pasan algunos años, ya se desclasifica, es decir, ya se puede utilizar.

Y ella, con esa información, da a conocer que sí sabía el entonces procurador Medina Mora, que el procurador de Estados Unidos tenía comunicación con el procurador de México, Medina Mora. Eso es lo que aparece en la información desclasificada. Si Medina Mora le informó, bueno, primero, saber sobre la veracidad del informe, y si es oficial, saber después si Medina Mora le informó al expresidente Calderón sobre el asunto o no. Entonces, eso es lo que se está pidiendo", dijo el mandatario mexicano.

Al ser cuestionado sobre si se podría juzgar al expresidente Calderón por el delito de traición a la patria, López Obrador contestó: "Es grave, tanto por la pérdida de vidas humanas como por la violación fragrante a nuestra soberanía, que es lo que tenemos que también pensar hacia adelante.

Nunca más un gobierno extranjero puede intervenir y violar nuestro territorio, violar nuestra soberanía, no pueden entrar, de acuerdo a nuestro Constitución, personas armadas, no pueden invadirnos. Entonces, es muy grave esa intromisión", dijo.

Información en desarrollo