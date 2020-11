“Drenamos antes y por eso no se ha inundado”: a pesar de las imágenes y de la emergencia en el estado, AMLO asegura que Dos Bocas sigue funcionando

AMLO negó que hubiera un problema con la refinería (Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador suspendió su gira por Nayarit para poder atender la emergencia que hay en el estado de Tabasco por las lluvias e inundaciones que se han presentado en los últimos días.

Estas lluvias presuntamente afectaron la Refinería Dos Bocas, por lo que habitantes de Tabasco publicaron imágenes y videos de una nueva inundación en redes sociales desde el pasado martes.

No obstante, a pesar de las imágenes, el presidente mexicano expresó en conferencia de prensa que esto era falso.

“No ha tenido ningún problema la construcción de la refinería incluso no ha habido inundaciones. La prensa conservadora, nuestros adversarios del Reforma, en una ocasión sacaron una nota de que se había inundado la construcción de la refinería y no es así, afortunadamente no hemos tenido problemas”, dijo el mandatario.

El mandatario insistió en que no ha habido inundaciones (Foto: Twitter / @rocionahle)

Aunado a esto, López Obrador informó que por el momento se sigue trabajando en la obra y que todo marcha acorde al plan. Además, explicó que gracias a los trabajos que se hicieron antes de comenzar la refinería, no ha habido problemas.

“Se sigue trabajando, se siguen dando muchos empleos en esa obra. Es muy bueno para Tabasco, y se va avanzando. El trabajo de drenaje que se hizo antes de empezar la construcción fue muy bueno y por eso no hemos padecido de inundaciones en la refinería”, aseveró.

En total, sería la quinta vez que el terreno en donde se construye una de las obras cumbre se inunda o sufre fuertes encharcamientos. Fue apenas el pasado 20 de septiembre, que la obra presentó inundaciones a causa de las lluvias por el paso del frente frío número 3 y la tormenta tropical Beta. Esa vez, fotografías y vídeos de los estragos también se hicieron virales en redes sociales, se trataba de la cuarta vez en que ciudadanos y medios locales compartieron este tipo de contenido por una afección de esta causa.

El primero de estos encharcamientos se dio a conocer el 28 de octubre de 2019, tres meses después de haber comenzado con los trabajos de preparación del terreno. En diciembre de ese mismo año durante una gira del presidente Andrés Manuel López Obrador, algunos reporteros informaron que habían islotes formados en el terreno a causa de los encharcamientos.

Esta zona fue vista como inviable desde 2008 (Foto: Twitter / @rocionahle)

La tercera vez se presentó en junio de este año, después de que una depresión tropical hubiera causado algunas inundaciones pequeñas en la zona. Por esta razón un evento presidencial tuvo que trasladarse a la zona de la Administración Portuaria Integral (API).

Cuatro meses después Rocío Nahle, secretaria de Energía (Sener), declaró durante una entrevista, que las imágenes se trataban en realidad de encharcamientos que usualmente se quedan después de una lluvia en la zona, Nahle aseguró que esos charcos suelen secarse media hora después de presentarse y afirmó que en el lugar hay canaletas que ayudan al desfogue de aguas residuales.

Dos Bocas, inadecuada desde 2008

Hace más de una década que el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) alertó que el municipio de Paraíso, Tabasco, tenía el mayor riesgo para la instalación de una refinería como la que se encuentra actualmente en construcción. Fue por esta razón que en ese entonces declaró que no era recomendable la elección de ese sitio.

De acuerdo al Análisis de Prefactibilidad Ambiental y Socioeconómica de Diferentes sitios para la Localización del Proyecto de Ampliación de Capacidad de Proceso del Sistema Nacional de Refinación (SNR), el municipio presenta las mayores limitantes para el desarrollo de una refinería, tanto en materia ambiental como social y de infraestructura.

El documento señaló que esta zona presenta una “problemática” relacionada con los ecosistemas, que alberga: una variedad de especies protegidas o en estatus de peligro, así como vegetación conformada principalmente por pantanos, esteros o manglares.

