AMLO: “Si algún día me pongo cubreboca sería por la gente, por respeto”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó que no usa cubrebocas en sus conferencias de prensa, pues se puede conservar la sana distancia, además de que no es portador de Covid-19, puesto que cada semana se realiza una prueba; sin embargo, dijo, que se lo pondría por respeto a la gente. Lo anterior lo expresó al asegurar que no se aplicarán medidas autoritarias ante la pandemia, como en algunos países de Europa.

"Yo lamento, y lo digo con todo respeto, lo que está sucediendo en Europa, porque el toque de queda, medidas coercitivas, cierre completo. Nosotros no vamos a eso.

¿Por qué? Porque tenemos un pueblo extraordinario, muy consciente.

Si yo algún día me pongo cubreboca sería por la gente, por respeto a la gente. No me pongo porque guardo la distancia y porque el doctor me dice, me ha dicho, que no es necesario si no estoy infectado, que hay que ponérselo para no infectar a otras personas.

Bueno, pero lo pondría nada más porque veo en la calle la gran responsabilidad de la gente, que aún sin saber a ciencia cierta si ayuda o no ayuda todos con su cubreboca, todos. Este es un pueblo extraordinario", señaló el mandatario mexicano.

López Obrador reiteró que confía en los ciudadanos, por lo que no se usarán medidas autoritarias para contener el Covid-19 en el país.

“Entonces, por eso a un lado el autoritarismo, dejarle a la gente que siga actuando de manera responsable”, dijo.

Hace unas semanas, López Obrador reveló que cada semana se realiza una prueba para la detección de Covid-19.

“Me hago una prueba (de covid) por lo general por semana para estar seguro, sobre todo para no contagiar a nadie. Por lo general me hago la prueba los martes, llevo como unas seis, ocho”, dijo en su conferencia del 19 de octubre.

El presidente lo dio a conocer, luego de ser cuestionado sobre si se realizaría un test, tras haber estado en contacto con el secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, quien días antes dio positivo a coronavirus.

Oaxaca es uno de los estados que a nivel municipal ha implementado diversas medidas para fomentar el uso del cubrebocas, como lo son las multas económicas, los trabajos sociales e incluso, varias horas de encarcelamiento.

Al respecto, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que no se trata de una medida que se apoye desde el gobierno federal, pero el marco legal no les permite interceder para inhibir dichas acciones.

De acuerdo con el funcionario público, las entidades federativas y los gobiernos municipales pueden tener competencia al respecto para establecer algunas de estas medidas, sobre todo a nivel estatal, aunque recordó que la postura es que no se trata de medidas útiles.

López-Gatell consideró que se trata de una medida inapropiada y que puede ser inconveniente señalar o culpabilizar a un sólo individuo por un fenómeno, en este caso una epidemia, que es más bien colectiva. Además, aprovechó para recordar que el cubrebocas es una medida únicamente auxiliar.

“El uso de mascarillas, es un instrumento auxiliar complementario de la protección para las demás personas; si yo porto el cubrebocas, les ayudo a todos ustedes a que no se contagien si es que yo tuviera el virus SARS-CoV-2, y estuviera en posibilidad de transmitirlo a ustedes”, reiteró el subsecretario de Salud.

Por lo anterior, consideró que obligar a su uso “hacerlo a través de la coerción administrativa, y peor aún, el uso de la fuerza pública, trastorna la organización de una respuesta colectiva que necesariamente tiene que ser solidaria a la pandemia”.

Explicó, además, que en la historia de la epidemiología se ha observado que dichas medidas pueden derivar, incluso, en un fenómeno de estigma, de discriminación y de culpabiliza a quienes tenemos alrededor. Aseguró que podría también contener componentes adicionales como la discriminación de las minorías étnicas, minorías nacionales, géneros, diversidades sexo genéricas, etcétera.

“En epidemia se han mostrado las peores expresiones de los seres humanos que son, precisamente, desde el odio. El odio es una muy mala resultante de la ignorancia y el miedo. El odio lleva a ver a las otras personas como enemigas y a pensar que están obligadas a hacer algo para que yo no tenga un problema”, consideró López-Gatell.

