“Me han faltado al respeto”: AMLO descartó reunirse con gobernadores de la Alianza Federalista

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no ha recibido la carta que la llamada Alianza Federalista publicó este lunes en sus redes sociales, dirigida al mandatario; aseguró que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el secretario de Hacienda los están atendiendo, y descartó reunirse con ellos, pues dijo, no ha habido una relación de respeto.

"No la he recibido (la carta), voy a ver ahora, pero se les está atendiendo, tanto el secretario de Hacienda como la secretaria de Gobernación.

Lo que yo quiero es que vayan a utilizar a la institución presidencial con propósitos electorales, como que eso no corresponde, tiene que haber una relación de respeto", indicó el mandatario.

Foto: Presidencia de México.

Al ser cuestionado sobre si ha habido respeto de parte de los gobernadores que integran la alianza, dijo que no, que incluso le han “faltado al respeto”

"No, no ha habido, me han faltado al respeto.

Entonces, vienen aquí, les recibo como recibo a cualquier otra persona, vienen los periodistas, desde luego la prensa conservadora, Reforma, El Universal y otros, bueno muchos, y hacen un espectáculo, eso no es serio", señaló.

El mandatario dijo que se debe de cuidar la investidura presidencial, puesto que es algo que " a todos conviene".

“Entonces, ¿quieren tratar sus asuntos? Con el secretario de Hacienda, que tiene instrucciones de atenderlos, los ha atendido siempre, la secretaria de Gobernación, pero yo creo que se debe de respetar la investidura presidencial, creo que a todos nos conviene. Ese es mi punto de vista”, explicó.

Aseguró que siempre está recibiendo a gobernadores y adelantó que el próximo fin de semana visitará Nayarit y Sinaloa, y que verá a los mandatarios locales.

“Recibo siempre a gobernadores, no tan frecuente, porque pues estoy recorriendo los pueblos. Acabo de ver al gobernador de Morelos, pero antes vi al de Coahuila, vi al de Tamaulipas, ahora voy a ver al gobernador de Nayarit, porque voy el fin de semana para allá, y voy a ver al gobernador de Sinaloa, que voy también. Siempre los estoy viendo y además no les falta nada”, expresó López Obrador.

El presidente cuestionó que en la misiva publicada por la Alianza Federalista, ahora ya no se pida revisar lo del reparto del presupuesto entre los estados, sino que ahora “quieren otra cosa”.

"Ahora leí que dicen: ‘Ya no queremos ver lo de reparto, sí, de la distribución, ahora lo que queremos es otra cosa’, pero al final es lo mismo.

¿Por qué no quieren ya lo de la distribución de los recursos federales?

Porque ya quedó claro y la gente sabe que eso es un asunto constitucional y seguir insistiendo en eso pues no les convenía, porque no hay ninguna razón", señaló López Obrador.

Los gobernadores que integran la Alianza Federalista, por medio de redes sociales, enviaron este lunes una carta dirigida al presidente de México, en donde además de plantear cuatro acciones, “dejan en claro” que ningún estado puede recibir menos presupuesto en el 2021.

En la carta los gobernadores “rebeldes”, expresan su extrañeza “por la negativa de la Federación a dotar a las entidades federativas de recursos emergentes para atender el severo impacto de la pandemia en los sistemas de salud y las economías locales, lo que ha presionado seriamente las finanzas estatales”.

“Los mandatarios locales proponen que se posponga por unos días la discusión y el debate sobre el Sistema de Coordinación Fiscal y nos concentremos en este momento en el presupuesto 2021, donde nuestra posición es que ningún estado puede recibir menos recursos en términos reales que en el año 2020. Así de claro”, dice la misiva.

Las cuatro acciones que proponen son las siguientes:

"Hacer la distribución geográfica de recursos pendientes.

Garantizar la inclusión de proyectos específicos de infraestructura, que tengan un impacto sobre la reactivación económica de los estados.

Generar un fondo de estabilización en caso de que no se alcance la meta de la Recaudación Federal Participable, usando remanentes de operación del Banco de México o subejercicios del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 y 2021.

La creación del Fondo para atención de emergencia sanitaria Covid-19 en entidades federativas para compensar el impacto que los gastos por esta crisis sanitaria tuvieron en las finanzas estatales en 2020 y que la pandemia seguirá teniendo en 2021″, explica el texto.

Los gobernadores afirman que “el contar con al menos los mismos recursos por parte de la federación para los estados permitirá atender las necesidades prioritarias de la población en áreas como salud, seguridad, educación e infraestructura y fomentar la reactivación económica nacional”.