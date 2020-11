López Obrador confirmó que un juez negó orden de aprehensión contra Luis Videgaray

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que un juez negó la orden de aprehensión que la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Luis Videgaray, quien fue secretario de Relaciones Exteriores y Hacienda en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

"Si me informaron de que se hizo una solicitud en ese sentido al Poder Judicial, pero se rechazó la solicitud porque un juez consideró que no estaba bien integrada la averiguación o la solicitud que se estaba haciendo, y tengo entendido de que regreso el juez esa petición a la fiscalía, no sé si de manera definitiva o para que se complemente.

En estos casos siempre se trata de reparar o complementar si está mal integrada la averiguación, esa es una función de juez que no admite, porque considera que no es sólida o que no tiene todos los elementos la solicitud de la fiscalía del ministerio público", indicó el mandatario mexicano.

Información en desarrollo..