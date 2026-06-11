México

Trailero que huyó a Estados Unidos tras feminicidio recibe sentencia de más de 60 años en Sonora

Alfredo “N” también deberá de realizar la reparación económica de más de 400 mil pesos a favor de la familia de la víctima

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Primer plano de un hombre con los ojos cubiertos por una barra negra, vistiendo una camiseta verde oliva, con un tráiler blanco borroso al fondo.
Fue capturado en EEUU y entregado a autoridades mexicanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre identificado como Alfredo “N”, trailero de profesión, fue condenado a 60 años, 7 meses y 15 días de prisión por el feminicidio de Eva Amanda “N”, cometido en diciembre de 2023 sobre la Carretera Internacional tramo Hermosillo-Guaymas.

La sentencia la obtuvo la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) tras una investigación que cruzó fronteras, debido a que el responsable había huido a Estados Unidos para evadir la justicia.

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El juez encargado del caso impuso además a Alfredo “N” una multa de 401 mil 952 pesos y el pago de 66 mil 704.80 pesos por concepto de reparación del daño moral, lo que da un total de 468 mil 656.80 pesos a favor de la familia de Eva Amanda “N”.

Alfredo “N” golpeó a la víctima dentro de un tractocamión y abandonó el cuerpo en la carretera

Las indagatorias revelaron que el 6 de diciembre de 2023, Eva Amanda “N” y Alfredo “N” viajaban juntos a bordo de un tractocamión sobre la Carretera Internacional, en el tramo Hermosillo-Guaymas. Fue durante ese trayecto cuando ocurrió la agresión.

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Las pruebas presentadas durante el juicio oral establecieron que, entre los kilómetros 247 y 231 de esa vialidad, Alfredo “N” golpeó a Eva Amanda con un objeto contundente, del cual no se revelaron más detalles.

El golpe le provocó un traumatismo severo en el cráneo que derivó en su fallecimiento.

Tras cometer la agresión, el responsable no permaneció en el lugar. Abandonó el cuerpo de la víctima sobre la carretera, aproximadamente a la altura del kilómetro 23, con la intención de evadir su responsabilidad.

Una vez que dejó el cuerpo de Eva Amanda en la vialidad, Alfredo se trasladó a Estados Unidos, donde permaneció prófugo por más de seis meses.

El CBP localizó al prófugo en Arizona y lo entregó a la AMIC en junio de 2024

La captura de Alfredo “N” fue posible gracias a la coordinación entre la FGJES y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Ambas instituciones intercambiaron información para rastrear al imputado fuera del país.

El 30 de junio de 2024, el prófugo fue localizado en el estado de Arizona. Posteriormente fue entregado a elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) para cumplimentar la orden de aprehensión girada en su contra.

El juicio oral acreditó la responsabilidad penal con pruebas científicas, periciales y testimoniales

Según el reporte de las autoridades, compartido este 10 de junio, durante el juicio oral, el personal de Litigación de la FGJES presentó un conjunto de pruebas científicas, periciales y testimoniales que acreditaron plenamente la responsabilidad penal de Alfredo “N”.

Un juez dictó más de 60 años de cárcel contra el responsable de feminicidio. Crédito: FGJES
Un juez dictó más de 60 años de cárcel contra el responsable de feminicidio. Crédito: FGJES

La Fiscalía afirmó que dicha investigación se condujo con perspectiva de género, en reconocimiento de que el crimen ocurrió en un contexto de violencia contra la mujer.

Ese enfoque determinó tanto la integración de la carpeta de investigación como la estrategia de litigación ante el la justicia.

La solidez del material probatorio quedó confirmada con el fallo condenatorio. El Tribunal no solo impuso la pena privativa de libertad de 60 años, 7 meses y 15 días, sino también las sanciones económicas que suman 468 mil 656.80 pesos a favor de los familiares de Eva Amanda “N”.

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