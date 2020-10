Nuevo León: sancionarán a los que no usen cubrebocas a partir del 1 de noviembre

En Nuevo León determinaron multar a las personas que no usan cubrebocas (Foto: Cuartoscuro)

Las autoridades de Nuevo León sancionarán a las personas que no porten cubrebocas en espacio públicos a partir del 1 de noviembre. Las multas que se determinaron son: económica, trabajo social o puede implicar el arresto por 36 horas.

La policía estatal y municipal también podrán suspender reuniones en casas cuando están más de 20 personas, la medida también aplica para quintas y salones de eventos, en dicha situación las sanciones económicas podrían llegar a los 16,000 salarios mínimos y la persona responsable podría ser arrestada por 36 horas.

Manuel de la O, secretario de Salud estatal, en conferencia de prensa del 28 de octubre, puntualizó que “existe ya un decreto, donde los municipios en conjunto con la secretaría de Salud, ya sea una sanción administrativa, trabajo comunitario o arresto por 36 horas para aquellas personas que no utilicen cubrebocas”.

Aclaró que el objetivo no es multar, ni recabar dinero de los ciudadanos, sino cuidar la salud y hacer énfasis de la gravedad de la emergencia sanitaria. Otra entidad que optó por medidas similares fue Oaxaca, particularmente en la zonas turísticas, del 16 a 20 de octubre reportaron 233 personas detenida en Puerto Escondido, generando una recaudación de alrededor de 27,000 pesos en pago de multas.

Las medidas que se han tomado en la entidad es por el aumento de casos de coronavirus (Foto: Cuartoscuro)

Las medidas se han tomado por el rebrote que se ha detectado en la entidad, indicó, son similares al inicio de la emergencia sanitaria. También se busca evitar una saturación hospitalaria, que hasta el domingo pasado se reportaba en un 60 por ciento.

Nuevo León, de acuerdo con el semáforo epidemiológico se encuentra en naranja, al igual que otras 13 entidades en el país. Campeche es la única en verde y Chihuahua está en rojo, 11 están en amarillo.

Y hasta el reporte del 28 de octubre, las autoridades sanitarias de la entidad reporta un acumulado de 80,165 diagnósticos positivos, con 69,607 personas recuperadas y 4,484 decesos.

Fue en la primera semana de abril que las autoridades sanitarias de Nuevo León implementaron el uso de mascarillas de manera obligatoria. En aquel momento, las autoridades federales hacían énfasis en el uso de cubrebocas para el personal médico y cuidadores de pacientes con coronavirus y personas que presentaban síntomas. Ahora, la invitación para el uso de este se promueve en espacios cerrados.

En Nuevo León, el uso de las mascarilla es obligatorio desde abril (Foto: Gabriela Pérez Montiel/Cuartoscuro)

En ese mismo periodo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recomendó su uso en condiciones de aglomeración como transporte público, metro camiones, metrobús, mercados, tiendas, etcétera.

Poco a poco en cada una de las entidades se dio la instrucción de que portaran cubrebocas cuando salían a la calle para mitigar el número de contagios de coronavirus.

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, indicó en su participación en la conferencia mañanera del 27 de octubre que se ha sobrestimado el uso de cubrebocas, pues según la evidencia existente, es un elemento auxiliar pero no sirve para evitar el contagio, sino que funciona para disminuir la probabilidad de que se propague.

“No estamos diciendo que no lo recomendamos, lo que estamos diciendo es que la evidencia demuestra que es un elemento auxiliar, complementa otras medidas”, mencionó el funcionario.

Asimismo, dijo que su uso ayuda para que no se contagie alguien más y que no se aplicarán acciones coercitivas o sanciones a quien no lo use.

