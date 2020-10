“Hemos sido laxos”: tras incremento de contagios de COVID-19 en Nuevo León, analizan endurecer medidas

(Foto: Cuartoscuro)

Los contagios por COVID-19 en Nuevo León mantienen su tendencia diaria al alza, de tal manera, que esta entidad fue considerada como una de las que presenta señales de rebrote en el país.

De acuerdo con datos dados a conocer por la Secretaría de Salud estatal, en las últimas 24 horas se registraron 581 nuevos casos, para un total de 76,029 y, se reportaron 45 defunciones para alcanzar un acumulado de 4,231.

De acuerdo con el documento técnico de la SSa federal, Nuevo León encabeza junto con CDMX los primeros lugares de la epidemia activa, es decir, concentran el mayor número de personas que han presentado síntomas de COVID-19 en los últimos 14 días.

En ese sentido, el secretario de Salud estatal, Manuel de La O, habló acerca de la posibilidad de multar a quienes no porten cubrebocas en la vía pública; no obstante, aclaró que estas multas no serán económicas. De continuar los incrementos en contagios, se aplicarían multas administrativas a quienes no respeten los protocolos, tales como trabajo comunitario.

(Foto: Secretaría de Salud Nuevo León)

“Que hagan trabajo, que limpien las calles. Creo que sería una buena propuesta, tengo que platicar con el Consejo de Seguridad de Salud y tratar de modificar la ley en salud para hacer que las personas se pongan el cubrebocas”, señaló el secretario de Salud nuevoleonés.

Asimismo, durante la videoconferencia de prensa se abordó el tema de las multas a negocios y a quienes realicen eventos, ya que la cantidad de establecimientos que han incurrido en faltas a la ley es cada día mayor. Ante ello, el funcionario consideró endurecer multas.

“Vamos a ser más estrictos con aquellos dueños de las quintas, de salones de eventos, de sitios donde se realizan reuniones sin las medidas sanitarias adecuadas y vamos a acudir a suspenderlos y a multarlos, las multas van a ser más altas y aquí pido la colaboración de todos los alcaldes y las alcaldesas, ellos conocen todas las colonias de sus municipios y saben dónde se realizan estos eventos”

“Hemos sido laxos. Pondremos multas de acuerdo al grado de irregularidad que tengan, puede que sea hasta un millón de pesos”, mencionó.

Por otro lado, dio a conocer que, desde que llegó la pandemia a México, van 4,700,000 pesos recaudados por infracciones a negocios, de manera que según en conferencias pasadas, aclaró se han empleado en la contratación de nuevos médicos y adquisición de equipo sanitario.

(Foto: EFE)

Cárcel y multas por no usar cubrebocas en Oaxaca

El día de ayer se dio a conocer que 233 personas han sido detenidas en las regiones de la costa de Oaxaca, por no usar el cubrebocas obligatorio que se impuso para frenar el aumento de casos de coronavirus en el estado.

Ante el incremento de los casos positivos por COVID-19, inició el programa “30 días por tu familia y tu economía. Uso obligatorio de cubrebocas”, en Puerto Escondido y toda la zona turística que comprende el municipio de San Pedro Mixtepec.

Al anunciar el programa, que inició el pasado 16 de octubre, el presidente municipal de San Pedro Mixtepec, Freddy Gil Pineda Gopar, indicó que el uso del tapabocas en espacios públicos es obligatorio, realizaron una campaña de concientización en los mercados y regalaron cubrebocas a los ciudadanos.

Hasta la fecha han sido detenidas 233 personas por no usar cubrebocas en Puerto Escondido, generando una recaudación de alrededor de 27,000 pesos en pago de multas.

Detalló que para los que no hagan caso del cubrebocas obligatorio, las sanciones serán de hasta de 150 pesos, 4 o 5 horas de cárcel o trabajos comunitarios por cuatro horas.

(Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

