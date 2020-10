El brutal linchamiento de la abogada Adela en Puebla, la tierra sin ley para los ajusticiamientos en México

(Foto: Hilda Rios/EFE)

La tarde del domingo 25 de octubre, la abogada Edmunda Adela Martínez, de 43 años de edad, y un hombre de 46 años, identificado como Arturo, fueron linchados en el estado de Puebla, cuando ambos viajaban hacia la ciudad de León, Guanajuato, para visitar a una de las hijas de ella. Este caso incrementa la incidencia de este tipo de eventos.

De acuerdo con información del secretario de Gobernación de Puebla, David Méndez Márquez, hasta el 25 de octubre de este año, nueve personas habían sido asesinadas en linchamientos. Además, se han registrado 129 intentos de este tipo de hechos en 41 municipios de la entidad. Por otra parte, la policía, Guardia Nacional y Ejército, lograron rescatar a 192 personas.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) identificó a Puebla como un “foco rojo” de linchamientos a lo largo del país, de acuerdo con un informe especial que elaboró en mayo de 2019.

Únicamente se encuentra detrás del Estado de México, como las entidades con más casos. Dentro de esta entidad, las ciudades con mayores registros son Tehuacán, con 31 casos documentados; la capital del estado, con 28; y San Martín Texmelucan, con 15.

Pobladores de San Nicolás Buenos Aires acusaron a Adela de secuestrar un niño (Foto: Facebook@Barragán Vega Octavio Carlos)

Las primeras versiones de este suceso apuntan a que ambas personas fueron retenidas cuando estaban de paso en una tienda del municipio de San Nicolás Buenos Aires, en la comunidad de Emilio Portes Gil, a unos 130 kilómetros de la capital de la entidad.

En ese lugar decenas de habitantes del lugar los detuvieron, pues los acusaban de que se habían intentado robar a un niño en la tienda; sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer si este hecho habría sucedido de esta manera.

Lo que sí se hizo público fue un video en donde se ve cómo sometieron a ambas personas y las amarraron a un poste de concreto. En esa posición, tanto Adela y Arturo fueron obligados a confesar el presunto delito. Arturo falleció en ese sitio debido a los golpes que sufrió en la cabeza.

Si bien Adela sobrevivió a los ataques tras la intervención de elementos de la Guardia Nacional, murió tiempo después, a causa del traumatismo en el cráneo. El gobernador del estado, Miguel Ángel Barbosa, confirmó ambos decesos y señaló que la fiscalía general de la entidad se encuentra investigando este hecho.

Carlos Octavio Barragán Vega exigió justicia por su pareja (Foto: Facebook@Barragán Vega Octavio Carlos)

Antes de salir rumbo a León, Adela Martínez, originaria de Orizaba, Veracruz, publicó un mensaje en su perfil de Facebook, el cual pareció extraño para sus seres queridos: “Familia hermosa, no se preocupen. Estoy tranquila y en paz. Vine a un lugar hermoso. Les mando besitos. No tengo cargador. Voy para León, Guanajuato, voy con Dios y si no regreso, estoy con él”.

Esta publicación causó conmoción entre los familiares. Por su parte, la pareja de la abogada, Octavio Barragán, negó que ella hubiera estado implicada en un acto delictivo y que una posible explicación de que se encontrara en ese lugar es que a ella le gustaba mucho recorrer los pueblos de las entidades.

“Fue una persona muy profesional, que se preocupaba mucho por su imagen. Ella es muy conocida por su trabajo en la política en la región de Orizaba (...) Exigimos al gobierno de Puebla justicia. Que den con los responsables y que nos den facilidades para recuperar sus restos y velarla”,comentó, además de revelar que los restos de la mujer serán velados en su ciudad natal, Orizaba.

Adela Martínez Velázquez era madre de cinco hijos de las edades de 14 hasta los 21 años. Se tituló como química fármaco bióloga, psicóloga y abogada y recientemente había cursado un doctorado en Derecho fiscal. En las últimas fechas litigaba y atendía una empresa con su pareja, dedicada al mantenimiento industrial.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Atada a un poste y linchada: el brutal asesinato de una abogada en Puebla

En plena emergencia por coronavirus en Puebla, lincharon a dos ladrones

Paso a paso: así torturaron agentes de Puebla a un ciudadano alemán confundido con un narco