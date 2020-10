Atada a un poste y linchada: el brutal asesinato de una abogada en Puebla

Edmunda Adela Martínez Velázquez fue linchada en Puebla (Foto: Facebook@Barragán Vega Octavio Carlos)

Edmunda Adela Martínez Velázquez era una abogada originaria de Orizaba, Veracruz, conocida por su trabajo en la política en la región de Orizaba. Pero el pasado domingo 25 de octubre su vida terminó de manera abrupta.

De acuerdo con el portal de La silla rota, la abogada y un hombre que la acompañaba se encontraban en San Nicolás Buenos Aires, en el estado de Puebla. Ahí, ambos fueron señalados por pobladores de intentar robar a un menor de edad afuera de una tienda.

A pesar de que esto no pudo ser probado, ambos adultos fueron atados a un poste y linchados. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, confirmó que ambos fallecieron debido a traumatismo craneoencefálico.

Elementos de seguridad como de la Guardia Nacional y la policía municipal no pudieron intervenir el linchamientos debido a que el público les negó acercarse al lugar. Para cuando por fin lograron acercarse, el acompañante de Adela ya había fallecido, mientras que ella aún fue encontrada con vida, pero sucumbió a sus heridas en el hospital.

Pobladores de San Nicolás Buenos Aires la acusaron de secuestrar un niño (Foto: Facebook@Barragán Vega Octavio Carlos)

De acuerdo con su pareja sentimental, Octavio Barragán Vega, Adela se dirigía a visitar a sus hijas a León, Guanajuato. Ellas se encontraban en esta ciudad debido a que estudian en la universidad.

“Salió el sábado de Orizaba y el domingo por la noche perdimos comunicación con ella. No nos extraña que haya estado en ese lugar pues a ella le gustaba mucho recorrer pueblos para conocerlos”, dijo Barragán Vega.

El hombre también se hizo cargo de desmentir los señalamientos hechos por los pobladores, e incluso insistió que Adela era una mujer con mucha integridad.

“Fue una persona muy profesional, que se preocupaba mucho por su imagen. Ella es muy conocida por su trabajo en la política en la región de Orizaba”, explicó.

Carlos Octavio Barragán Vega exigió justicia por su pareja (Foto: Facebook@Barragán Vega Octavio Carlos)

Ahora, el hombre exige justicia por Adela y espera que encuentren a quienes instigaron el linchamiento.

“Es muy lamentable todo esto. Exigimos al gobierno de Puebla justicia. Que den con los responsables y que nos den facilidades para recuperar sus restos y velarla”, agregó. También reveló que los restos de la mujer serán velados en su ciudad natal, Orizaba.

En entrevista con el portal de noticias Milenio, una de sus mejores amigas reveló que Adela publicó algunos mensajes extraños antes de ser linchada, por lo que esto levantó sospechas en ella.

“Yo vi una publicación en Facebook y se me hizo raro por lo que ella publicó y desde ahí me entró algo de desconfianza”, comentó su amiga al portal.

Edmunda será velada en Orizaba (Foto: Facebook@Barragán Vega Octavio Carlos)

De acuerdo a la amiga, cuyo nombre no fue revelado, Edmunda realizó publicaciones poco comunes en su cuenta el mismo día de su linchamiento.

“Familia hermosa, no se preocupen, estoy tranquila y en paz en un lugar hermoso, les mando besitos, no tengo cargador, voy para León Guanajuato, voy con Dios y si no regreso estoy con él”, fue el último mensaje que publicó.

Adela Martínez Velázquez era madre de cinco hijos de las edades de 14 hasta los 21 años. Se tituló como química fármaco bióloga, psicóloga y abogada y recientemente había cursado un doctorado en Derecho fiscal. Actualmente litigaba y atendía una empresa con su pareja, dedicada al mantenimiento industrial.

