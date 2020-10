AMLO no dialoga, insulta: la fuerte crítica de Roger Bartra al presidente

Bartra declaró que "el Presidente divide a los mexicanos en dos bandos: los que lo apoyan y los que lo critican, sin considerar matices. “Es la típica actitud del populista”, señala. (Foto: presidencia)

A dos años de la administración de Andrés Manuel López Obrador, diversos intelectuales han mostrado su inconformidad contra las políticas impulsadas por el mandatario mexicano y han criticado las acciones que realiza cada mañana en sus conferencias de medios de comunicación.

Roger Bartra, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2013, señala que López Obrador no está abierto al intercambio de ideas, pues solamente insulta desde la tribuna de Palacio Nacional.

En una entrevista con El Universal, con firma de Alida Piñón, el investigador emérito de la UNAM asegura que en México existe la libertad de expresión, pero que el titular del Ejecutivo la pone en peligro con sus ataques diarios a la prensa y sus listados sobre quiénes son críticos y quiénes no.

“El problema al que se enfrenta la 4T es que buena parte de la prensa y la intelectualidad es crítica al nuevo gobierno. Pero el presidente se muestra impaciente ante la crítica y lo manifiesta cotidianamente. El gobierno mantiene un freno a la libertad de expresión y a la pluralidad en los muy tradicionales medios televisivos. Allí los presidentes han sido monarcas absolutos. Y allí es donde hay una crisis de credibilidad”, sentenció.

Sobre las conferencias matutinas, Bartra dijo que no hay igualdad entre el presidente y prensa mexicana, pues AMLO está “abusando del megáfono mañanero para enfrentar a sus críticos y columnistas de medios”. Para Bartra, estos últimos tienen muy poco acceso a la televisión, en comparación de la presencia impuesta por el Presidente.

“Todos tenemos derecho a decir lo que pensamos. Un presidente que aspire a tener una estatura de estadista tiene el deber de no decir mentiras Una mentira lanzada desde el ejecutivo tiene inmensas repercusiones, muy dañinas y perjudiciales. Envenena el ambiente político”, dijo.

El también ensayista declaró que "el Presidente divide a los mexicanos en dos bandos: los que lo apoyan y los que lo critican, sin considerar matices. “Es la típica actitud del populista”, señala.

De igual forma, habló sobre la postura del presidente en torno a la publicación del desplegado “En defensa de la libertad de expresión”, un documento firmado y respaldado por 650 intelectuales. Por un lado, se dijo satisfecho porque el problema central que plantearon tuvo un impacto favorable entre columnistas y medios de comunicación, quienes abrieron el debate sobre “la libertad de expresión que se encuentra asediada por un presidente que regaña todos los días a la prensa y a sus críticos”.

Sin embargo, Bartra se sorprendió por la reacción del presidente López Obrador, quien los calificó como un “bloque conservador que se había dedicado a aplaudir a los gobiernos neoliberales". Posteriormente, las redes sociales comenzaron a construir una campaña para calificar a los intelectuales como “golpistas”.

“¡Los intelectuales intentando darle un golpe de Estado al presidente autoritario que ha militarizado al país como nunca antes! Da risa”, declaró Bartra en la entrevista con el periódico mexicano.

En torno a las manifestaciones por la defensa de los fideicomisos, Bartra indicó que el problema con la agresividad del gobierno contra los críticos, “es que siempre va acompañada de la insinuación de que están ligados al fraude y los científicos que han estado alejados de la política han sido tachados de corruptos”.

“El gobierno no persigue la corrupción: aniquila a sectores del propio gobierno. No enjuicia a los corruptos, sino que desaparece instituciones. No lleva a la justicia a los funcionarios fraudulentos que pretende haber detectado: aniquila las funciones”, explicó Bartra.

Sobre la consulta para enjuiciar expresidentes, Roger Bartra asegura que AMLO “hace un simulacro, lo que busca es un espectáculo, no hacer justicia” (Foto: Cuartoscuro)

Sobre la consulta para enjuiciar expresidentes, Roger Bartra asegura que AMLO “hace un simulacro, lo que busca es un espectáculo, no hacer justicia”. El investigador dice que para el mandatario es más “fácil lapidarlos o exhibirlos en la picota”.

Al ser cuestionado sobre el posible regreso de un sistema autoritario en México, Bartra señaló que los intentos por restaurar “regímenes pasados” provocan un gran desorden y confusión social. Bartra se denomina como un crítico del autoritarismo priísta, pero él cree que existe un “serio intento por regenerar el antiguo régimen”.

“Infinidad de grupos están movilizándose para frenar el autoritarismo en las elecciones de 2021. Ahí está la asociación ‘Sí por México’, que representa un abanico muy plural", concluyó Roger Bartra.

