“Por la actitud de algunos países”: AMLO analiza pedir a la ONU que Europa devuelva piezas históricos a México

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comentó este lunes en su conferencia de prensa que está “pensando seriamente” en presentar una iniciativa a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que las piezas arqueológicas de valor histórico y cultural, que estén en posesión de gobiernos ajenos, regresen a los países de origen.

Lo anterior, dijo, por la actitud que algunas naciones están tomando ante la solicitud que encabeza su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, para traer en calidad de préstamo piezas y códices prehispánicos que gobiernos europeos tienen en su poder.

"No es un asunto fácil porque hay mucha piratería, las naciones que tienen estas piezas no quieren devolverlas, yo estoy presentando seriamente que presentemos una iniciativa en la ONU para que todas esas piezas que son patrimonio histórico regresen a los pueblos que les pertenecen esas piezas; porque Eesto parte de una una postura colonialista que ya no debe de permitirse en el mundo, pero bueno estamos haciendo eso , ya cuando tengamos más información vamos a dar a conocer más información de como van estos festejos.

Lo estoy planteando por la actitud de algunos países, pero consideramos que la exhibición, como algo mínimo, elemental, de las piezas, en los lugares de origen, debe de garantizarse como algo mínimo, porque son piezas originarias de los pueblos y como están en el extranjero, pueden ser visitados, si acaso, por las élites que viajen a esos países, no por el pueblo", indicó el mandatario mexicano.

Información en desarrollo...