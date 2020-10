“Es muy pobre, muy anacrónico”: la dura crítica de Javier Sicilia al lenguaje de AMLO en sus conferencias

Foto: Antonio Nava / Secretaria de Cultura/ Archivo

El poeta y activista Javier Sicilia participó, el pasado 22 de octubre, en la decimoséptima edición del encuentro literario “Lunas de octubre”, que organizó el Instituto Sudcaliforniano de Cultura, con la conferencia “Violencia y crisis del lenguaje”.

Durante su intervención advirtió que la violencia “está generalizada en el mundo”, pero que en México existe una particularidad “terrible”.

“La violencia es muy generalizada en el mundo, pero en México tiene una particularidad terrible: estamos llenos de cruces, de fosas, de desmembrados. Lo que le está sucediendo a este país es sumamente grave”, alertó Sicilia y argumentó que un tema fundamental es la crisis del lenguaje.

El poeta afirmó durante su charla que el léxico del mexicano es “muy pobre”, en promedio es de 500 a 250 palabras, dijo durante su charla.

“El universo léxico del mexicano promedio es de 500 a 250 palabras, que la publicidad ha estrechado más... te dicen que un buen anuncio no puede tener palabras de más de cuatro sílabas; vean los anuncios, generalmente las palabras que usan no son mayores a cuatro sílabas”, explicó.

Sicilia puso de ejemplo las conferencias del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de las que señaló, “es muy pobre” el lenguaje que utiliza el mandatario.

“El español que usa nuestro presidente, y que utiliza en sus conferencias de la mañana es muy pobre, muy anacrónico, lleno de contradicciones, descalificaciones, de mentiras, de redundancias, de clichés moralinos, se parece mucho a lo que emplea un vendedor de detergente, que limpia ropas y que dice que es lo mejor”, manifestó Javier Sicilia.

“Ese tipo de lenguaje, que no sólo lo usa el presidente, lo que pasa es que es al que oímos más, pero lo usan casi todos los políticos, es un lenguaje que no está destinado a comunicar verdades”, agregó el poeta y activista.

Las anteriores declaraciones originaron polémica en redes sociales, en donde internautas se manifestaron tanto a favor,como en contra de lo dicho por Sicilia; convirtiéndose en tendencia la mañana de este domingo, a pesar de que el Encuentro Literario y su charla ocurrió hace unos días, como lo reportó el Semanario Zeta.

El pasado 20 de septiembre Javier Sicilia hizo una dura crítica al presidente mexicano, en un texto que tituló: “Quinta carta abierta a López Obrador”.

“Querido presidente: Cada vez me cuesta más trabajo llamarte así. Has promovido demasiado odio, desprecio y agresión como para seguirte queriendo. Siempre es duro vivir de cara al precepto de Jesús de amar a los enemigos”, es como inicia el activista Javier Sicilia la quinta carta pública que hace con dedicatoria al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En el texto, dado a conocer en el semanario Proceso, Sicilia reclama al mandatario haber intensificado el sentimiento de odio en la ciudadanía, e incluso, poniendo como ejemplo la Biblia –ya que el presidente hace muchas referencias al catolicismo– el activista apunta: “Tu lectura del Evangelio ha sido más la del fariseo o la del inquisidor, que la de un hombre que lucha contra sí mismo para ser un digno discípulo del pobre de Nazaret”.

Asimismo, el poeta señala que esta nueva carta es con motivo de que el pasado 14 de septiembre fueron dos años de los compromisos que el presidente hizo en el Centro Cultural Tlatelolco, con las víctimas de violencia del país, en el que aseguró que se crearía un mecanismo de verdad y justicia para socorrerles.

“Al día siguiente no sólo les diste la espalda, sino que, como Calderón, a quien tanto odias y quien tanto te odia,quizá porque en el fondo se parecen demasiado, y Peña Nieto, reforzaste la presencia del Ejército en las calles y desmantelaste, además, las endebles instituciones que las víctimas creamos como un camino hacia esa justicia necesaria”, lamenta el ensayista en su escrito

También hizo un recuento de las víctimas de la violencia en el país. Sicilia recuerda que el presidente López Obrador recibió su mandato con cerca de 300 mil asesinados, más de 70 mil desaparecidos y 873 fosas clandestinas. Y le reclama que, la que considera como traición –del presidente a los afectados– se ha traducido en 53 mil homicidios más y arriba de 5 mil desaparecidos, aunado a las masacres que siguen ocurriendo a los largo y ancho del territorio mexicano, “y un absurdo intento por normalizar el horror”.

Al reclamo agregó lo que, a su parecer, ha sido un desprecio por parte de AMLO hacia los niños con cáncer, que han fallecido recientemente por falta de medicamentos; los muertos por la pandemia del COVID-19, cuya cifra ya superó los 70,000 decesos; los participantes en la Caminata por la Verdad, la Justicia y la Paz, realizada en enero de este año, a quienes el presidente se refirió con frases como “son un show”; al movimiento feminista del pasado 8 de marzo, en donde el mandatario aseguraba que “la derecha estaba metida”.

“Ni las víctimas ni la gente te importan. Te interesa una entelequia llamada “pueblo”, una abstracción que, como toda abstracción, sólo sirve para justificar el desprecio, el odio y la violencia (...) Lo que no quieres entender, presidente, es que el Estado, aún bajo tu gobierno, está capturado por la corrupción y el crimen. No importa que nos quieras hacer pasar el linchamiento mediático como justicia, y la atención de casos como el de Ayotzinapa, que ni siquiera has resuelto, como justicia transicional; no importa que cada mañana construyas un nuevo enemigo para alimentar el odio y tu negativa a enfrentar el sufrimiento y la muerte de tu gente”, señaló Sicilia.

