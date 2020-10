Morena acatará la resolución del Tribunal Electoral: Ramírez Cuéllar llama a la unidad del partido

Alfonso Ramírez Cuéllar llamó a la unidad de Morena (Foto: Cuartoscuro)

La presidencia de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) convocó a la unidad de la militancia tras la declaración del empate técnico en el proceso de selección interna de la nueva dirigencia nacional del partido político.

Tras la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) de establecer una tercera encuesta debido a que los candidatos Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado tuvieron una tasa de aprobación casi igual, las posturas oficiales de ambos contendientes han manifestado encono entre simpatizantes y militantes morenistas.

La tarde de este lunes 12 de octubre, Alfonso Ramírez Cuéllar, acompañado de Bertha Luján, presidenta del consejo nacional, y Citlalli Hernández, senadora con licencia, ofrecieron una conferencia de prensa donde explicaron que, debido al momento histórico del partido, la fuerza de Morena debe de estar enfocada en la unión y la institucionalidad para las campañas de Hidalgo y Coahuila , donde se renovarán ayuntamientos y jefes de distrito, respectivamente.

El actual presidente del partido que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México esperó que a corto plazo se puedan alcanzar las metas de la 4T y, al mismo tiempo, preparar todo el cierre de las campañas locales. Para ello, recomendó estricto apego al Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El comité ejecutivo nacional debe acatar todas las resoluciones del tribunal electoral

Por su cuenta, la contadora Bertha Luján señaló que, antes de que se lleve la siguiente encuesta, el INE debe de transparentar las inconsistencias planteadas por distintos analistas que ven cuestiones poco claras.

“ No podemos desarrollar un nuevo ejercicio sin tener claro cómo se desarrolló el anterior ”, aseveró Bertha Luján.

Durante la rueda de prensa, también llamaron a esperar la determinación del tribunal electoral, pues sus sentencias resultarán determinantes para validar dicho proceso, por eso señalaron que no es adecuado proclamarse hoy como líder de Morena. No obstante, esto no aplica en cuanto al secretariado del partido que, a todas luces, la ganadora indiscutible de este cargo es Citlalli Hernández Mora, quien también participó en la conferencia.

Hernández Mora también conminó a cerrar filas promoviendo los valores del partido: austeridad, no descalificación y privilegiar el debate de ideas. Aunado a esto, hizo hincapié en que no deben de dar material para la crítica a los rivales políticos, pues esto actuará en detrimento de la solidez de la organización interna.

Para evitar el encono, abundó Ramírez Cuellar, se estableció comunicación tanto con Porfirio Muñoz Ledo como con Mario Delgado, los punteros de las encuestas, para que el próximo jueves, en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México), establezcan una reunión en la que puedan plantear posturas y ejes políticos, en donde se espera encontrar puntos en común para construir un nuevo diálogo que fortalezca a la unidad de Morena.

También, puntualizó que la prioridad del nuevo presidente será definir los procesos internos para las campañas del 2021, en donde se renovará la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas. Por lo cual, llegar con un partido nutrido y homogéneo es la premura de este momento.

Cabe rescatar que este mismo lunes, Muñoz Ledo y Lazo de la Vega exhortó al jefe del ejecutivo federal a que lo apoye para sacar adelante los proyectos de la 4T.

“ Si el presidente quiere partido, que me deje actuar, que me apoye, hay poco partido porque hay mucho movimiento ”, dijo durante una conferencia de prensa en línea, esto después de anunciar que él tomaría la presidencia de Morena; sin embargo, el acto no se pudo concretar por lo cerrado de los resultados de las encuestas.

