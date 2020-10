Porfirio Muñoz Ledo pidió que, “si quiere partido”, AMLO lo apoye con la presidencia de Morena

Porfirio Muñoz Ledo, uno de los aspirantes a la presidencia nacional de Morena, el partido político más poderoso de México, le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador, fundador de la organización, que lo apoye en su intento de sumir la dirigencia interna.

“Si el presidente quiere partido, que me deje actuar, que me apoye, hay poco partido porque hay mucho movimiento”, expresó este lunes en conferencia de prensa virtual el experimentado diputado de 87 años, luego de posponer su intención de tomar posesión de la dirigencia nacional a pesar de que el INE (Instituto Nacional Electoral) declaró empate técnico entre Muñoz Ledo y Mario Delgado, el otro contendiente por el puesto.

Después de anunciar que este lunes asumiría el poder en Morena, Muñoz Ledo retrasó sus intenciones debido a que la sede nacional del partido amaneció este lunes con una toma exterior de un grupo de mujeres feministas que colocaron cartulinas con leyendas como “Fuera machos de Morena” y “Morena no puede ser feminista con machos acosadores de dirigentes”.

Muñoz Ledo acusó a Delgado, su rival por la dirigencia morenista, de que las instalaciones fueron tomadas “en un asalto violento provocado por el candidato al que derroté”. “Demando el cese de hostilidades y la inversión multimillonaria en la vida del partido", añadió.

Además, pidió a la militancia de Morena “que se pronuncie en favor de la legalidad y la concordia por todos los medios a su alcance”. Ya en la conferencia de prensa virtual, Muñoz Ledo, uno de los legisladores más respetados en la política mexicana, indicó que el INE puede hacer una tercera encuesta, pero que él ya había ganado.

“Que hagan una tercera encuesta, ese es su cuento, yo ya soy presidente. No creo que en una tercera encuesta me puedan derrotar, yo soy presidente legítimo, porque gané en la ruta que definieron”, indicó el aspirante, quien apareció acompañado por Ifigenia Martínez, figura de la izquierda mexicana.

El viernes pasado, el INE dio a conocer los resultados de las encuestas para definir al próximo presidente nacional y la secretaría general morenistas, las cuales fueron ordenadas por el Tribunal Electoral después de que integrantes del partido impugnaran su proceso interno.

El INE señaló que se había dado un empate técnico entre los dos candidatos punteros, “por lo que será necesario llevar a cabo una tercera encuesta cuyo cronograma deberá aprobar la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos” del Instituto.

Sin embargo, Muñoz Ledo, asumió que los resultados de la encuesta confirmaban su ventaja, ya que el INE detalló que su estimación puntual era de 25.34, por encima de los 25,29 para Delgado. El resultado se obtuvo usando los límites inferiores y superiores de ambos en las tres encuestas realizadas.

Pero, al tratarse de encuestas, y no de elecciones propiamente dichas, existe un margen de error en las mediciones, en el cual caen los rangos en los que se posicionaron Delgado y de Muñoz Ledo, con lo que las autoridades electorales concluyeron el empate técnico.

El cronograma de la tercera tanda de encuestas todavía no ha sido definida por el INE, aunque se espera que ocurra en las próximas horas o días. Delgado, junto a cientos de senadores, diputados y diputados locales, respaldaron al coordinador de diputados en San Lázaro y pidieron esperar a que las autoridades electorales completen el proceso que todos los candidatos acordaron de antemano y en el que se previó el resultado que se dio a conocer el viernes pasado.

Citlalli Hernández, la virtual ganadora de la secretaría general de Morena, después de pedir durante el fin de semana que Delgado declinara por Muñoz Ledo, templó su discurso este lunes y llamó a que el “ciclo de confrontación de Morena” termine de una vez por todas.

“Más allá de las posturas que teníamos frente a esa encuesta, y más allá de las afinidades y simpatías, es importante acabar ya el conflicto y dejar de confrontarnos y destrozarnos en público", indicó. “Es lamentable, penoso y vergonzoso, no lo merece nuestro movimiento”, completó.

Además, la senadora con licencia propuso que comience el diálogo entre los principales involucrados: el actual presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, así como Delgado, Muñoz Ledo y ella misma. “Necesitamos conformar un acuerdo de unidad”, concluyó.

Sin embargo, el pedido de Muñoz Ledo para el presidente López Obrador no tiene un futuro muy alentador. Apenas la mañana de este lunes, el mandatario decidió ni siquiera opinar sobre el exhaustivo, polémico y empantando proceso para la sucesión en la dirigencia nacional morenista.

No, no, no opino de eso para no meternos en la cosa partidista, solamente cuando hay alguna cosa grave. Pero no, esto no, esto es, vamos a decir, algo muy común en los partidos y ya que se pongan de acuerdo