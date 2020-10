Emma Coronel llega a las revistas del corazón

Emma Coronel, la esposa de "El Chapo" Guzmán fue protagonista durante el juicio de su esposo (Foto: Instagram @therealemmacoronel_)

La ex reina de belleza y esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, Emma Coronel Aispuro llegó a las páginas de una revista de sociales en la que han aparecido primeras damas, figuras internacionales e incluso integrantes de las familias más prestigiadas de México.

La revista Quién, publicó en su versión web una nota en la que destaca una escapada de la esposa del fundador del Cártel de Sinaloa con sus hijas.

“Muy pocas veces Emma Coronel, esposa de Joaquín ‘El Chapo Guzmán Loera’, comparte cómo pasa el tiempo con sus gemelas Emaly y María Joaquina, y la forma en las que las consiente en Culiacán, Sinaloa; pero ahora lo hizo a través de su cuenta de Instagram”, publicó la revista.

Emma Coronel pasó un tiempo con sus hijas en una heladería (Foto: Instagram @therealemmacoronel)

Coronel Aispuro publicó en su cuenta certificada de Instagram un storie en la que aparece con las dos menores disfrutando un helado, lo que sorprendió incluso en medios de comunicación ya que hasta ahora, la única vez que se la ex reina de belleza se había mostrado en público con las hijas que tuvo con Guzmán Loera fue para asistir a una de las audiciones del narcotraficante durante el juicio que se le siguió en Nueva York.

A partir del llamado Juicio del Siglo, en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, donde se encontró culpable a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera de encabezar una asociación criminal dedicada al tráfico de drogas, los fotógrafos postrados en las inmediaciones del edificio del Departamento de Justicia comenzaron a destacar la belleza de la mexicana.

En la imagen con sus hijas se observan tres paletas de hielo, dos de ellas sostenidas por manos de niñas, sin ningún mensaje.

El más reciente festejo de cumpleaños de las gemeras de Emma Coronel y El Chapo Guzmán (Foto: captura de pantalla)

Quién se comunicó a Paletto (ubicada en Bulevar Enrique Sánchez Alonso 2015, Plaza Punto Río), en donde la encargada de atender a Coronel y las niñas, quien prefirió reservarse su nombre, contó que las tres disfrutaron de las instalaciones y pasaron casi una hora en el establecimiento.

“La niñas comieron paletas de vainilla y chocolate, cubiertas con chispas de colores, y ella comió una de proteína —de las que se consumen para ir al gimnasio—, cada paleta tiene 14 gramos con suero y solado de leche, además tiene cacao orgánico, es la más fit que tenemos”, dijo.

La dependienta dijo a la revista del corazón que al principio no reconoció a la ex reina de belleza y a las niñas: “La atendí, pero no sabía que era ella hasta que nos publicó (en Stories de Instagram), fui a su mesa para agradecerle y le dije que nos estaban aumentando los seguidores y me dijo: ‘Qué bueno’, se portó muy agradable”.

“Fue muy respetuosa (Emma), estuvieron sentadas más de 40 minutos, casi nadie come adentro, y por eso no pasó nada porque estábamos a distancia y las niñas están muy bonitas, vinieron el sábado cuando ya había anochecido, fue una sorpresa su llegada”, señaló la empleada.

La madre del Chapo con sus nietas (Foto: Mundonarco_oficial)

La ahora modelo y diseñadora de modas, de 30 años, nacida en Santa Clara, California, ha hecho público su estilo de vida y su debilidad por los autos de lujo. Lamborghinis y ferraris son parte del puñado de imágenes disponibles que muestran cómo la esposa del Chapo usa sin recato alguno para presumir una vida de excesos y ostentación.

En la cuenta de la también llamada “Kardashian de Sinaloa” pueden encontrase autorretratos, fotografías de joyas y viajes en las que la mujer presume de sus lujos. Las autoridades, ni en México ni en Estados Unidos, la han acusado hasta ahora de estar relacionada económicamente con el crimen organizado.

Ante esto, cabe destacar que la cuenta que tiene como verificada oficialmente en esta red social se llama @therealemmacoronel, la que solo cuenta con cuatro fotos de ella; sin embargo, los rumores sobre la fortuna que posee derivada de las ganancias de su marido no han podido ser comprobadas.

Coronel se casó en 2007, cuando tenía 18 años, y se convirtió en madre cuando tenía poco más de 20 años. Ha pasado más de un tercio de su vida en un matrimonio en el que su esposo casi siempre ha estado encarcelado o en fuga.

