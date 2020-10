La relación de Emma Coronel con los hijos del “Chapo” Guzmán: cercana y con regalos

Emma Coronel, la esposa de "El Chapo" Guzmán ha dicho que quiere alejarse de la sombra criminal del Cartel de Sinaloa (Foto: Instagram @therealemmacoronel_)

Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín, el “Chapo” Guzmán, ha dejado ver una relación cercana con dos de los hijos del narcotraficante, quienes secundaron a su padre en el negocio familiar como parte de aquel imperio criminal conformado por el Cartel de Sinaloa.

La ex reina de belleza y diseñadora de modas ha declarado a medios de comunicación que busca alejarse de todo el mundo criminal que envuelve al “Chapo”, razón por la cual el narcotraficante paga una condena de cadena perpetua en la Penitenciaría Administrativa de Máxima Seguridad en Florence, Colorado, mejor conocida por sus siglas en inglés como ADX.

A sus 31 años de edad, la ex reina de belleza concentra su tiempo en criar a María Joaquina y Emalí Guadalupe, gemelas que procreó a sus 20 y cuando el capo ya era una adulto de 52 años. Se casaron en el verano del 2007, tan pronto como ella cumplió la mayoría de edad, según dijo Coronel Aispuro en una entrevista para The New York Times.

Se casó con Guzmán Loera en 2007 y procrearon dos hijas, a pesar de que el capo le lleva 32 años (Foto: Archivo)

Pese a que ha querido desmarcarse del contexto del narcotráfico y no se le acusa al respecto, también ha mostrado que no es indiferente al vínculo con dos de sus hijastros: Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar “Alfredillo”.

Iván Archivaldo es apenas mayor que Coronel Aispuro, pues tiene 40 años; su madre, María Alejandrina Salazar Hernández, fue la primera esposa del “Chapo”. Del matrimonio de 1977 también nacieron sus hermanos César, Jesús Alfredo, Alejandrina Giselle y Claudete Ilene. Es conocido como el “Chapito” y nació un 2 de octubre de 1980, según registros del gobierno norteamericano.

“Alfredillo” nació en 1983, de acuerdo con datos de la DEA (Administración de Control de Drogas por sus siglas en inglés). Es mayor por 6 años que Emma Coronel, pues registra 37 años.

Sobre Iván Archivaldo, Coronel Aispuro reportó que una cuenta en Instagram había falsificado su identidad, justamente, el mismo 2 de octubre de este 2020, día en que el “Chapito” cumplió años, de acuerdo con lo reportado por autoridades de EEUU.

Ivan Archivaldo Guzmán, es considerado el sucesor natural del "Chapo" (Foto: DEA)

A través de una historia en Instagram, la modelo tomó captura del perfil de therealivanguzman y puso la leyenda: “Cuenta falsaaaa”. Con ello no solo resaltó la fecha, sino mostró que está en desacuerdo con que se hagan pasar el verdadero “Chapito”, al tiempo que arrojó una suspicacia, pues sabría de primera mano que su hijastro no expone su vida en esa red social.

Ante lo que fue interpretado como una defensa también está lo que ella ha denunciado con su caso, cuando otras personas obtenían fotografías de su vida cotidiana y las usaban en cuentas que no administraba, razón por la cual decidió verificar su perfil como figura pública.

A finales del 2018, el “Chapo” ya estaba arrestado en Estados Unidos, esperaba la condena. Una larga de testigos habían comparecido para sustentar el caso en su contra. En ese contexto, el 16 de diciembre, Emma Coronel Aispuro presumió que el “Alfredillo” le había hecho un regalo.

También por una historia de Instagram, agradeció el presente que, supuestamente, le envió uno de los hijos del narcotraficante.

Jesús Alfredo Guzmán también es producto del primer matrimonio del Chapo en 1977 (Foto: DEA)

En la foto aparecen las hijas de la esposa del “Chapo” y una caja rectangular con un moño rosado. Junto al paquete se puede apreciar una misiva que dice: “Feliz Navidad!! Con Cariño. Alfredo”. Todo, con la respectiva etiqueta a Jesús Alfredo Guzmán Salazar (@alfredilloguzman).

“Alfredillo” está incluido en la lista de los más buscados de la DEA. Entre los cargos federales por los cuales lo acusan están: conspiración para poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada; Intento, importación, exportación de sustancias ilícitas. Entre mayo de 2005 y diciembre de 2014 habría colaborado para el trasiego de cocaína, heroína y marihuana de México a la frontera con Estados Unidos.

Fue secuestrado junto con el “Chapito” el 15 de agosto de 2016 por un comando que se lo llevó del restaurante La Leche, en Puerto Vallarta, Jalisco. Finalmente lo liberaron. Él llevó a Kate del Castillo y Sean Penn con su padre en octubre de 2015, para concertar una película autobiográfica donde la actriz sería protagonista.

Por su parte, Iván Archivaldo fue detenido en 2005 en un operativo en Zapopan, Jalisco, y recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, La Palma, por presunto lavado de dinero. Pero las autoridades lo dejaron en libertad en 2008 por falta de pruebas para acreditar su participación en el Cartel de Sinaloa. También está en la mira de la DEA por introducir grandes cantidades heroína, metanfetaminas y marihuana a Estados Unidos a través de vehículos, camiones, embarcaciones y túneles. Sucesor natural del “Chapo”, se le conoce como el “Rey de la Cocaína”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La opulenta vida de Emma Coronel: así son los autos en los que pasea la esposa del Chapo Guzmán

Emma Coronel y su feroz defensa en Instagram del hijo consentido del Chapo Guzmán

Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, sorprende en TikTok con lujos y excentricidades