Emma Coronel y su feroz defensa en Instagram del hijo consentido del Chapo Guzmán

La esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, Emma Coronel, salió en defensa de su hijastro Iván Archivaldo Guzmán Salazar, luego que una cuenta de Instagram usara su nombre para publicar imágenes del hijo consentido del narcotraficante.

A través de un Instagram Storie, la ex reina de belleza y ahora modelo y dinseñadora de modas publicó una captura de pantalla de la cuenta @therealivanguzman, para denunciar que era falsa. Hasta ahora se daba como auténtica por la publicación de imágenes exclusivas de autos, helicópteros y otros lujos del “Rey de la Cocaina”.

“Cuenta falsaaaa”, fueron las únicas palabras de Emma Coronel en la publicación, unos minutos después, la cuenta a la que hacía referencia aparecía sin imágenes, pero aún con la fotografía de Iván Guzmán, el hijo consentido del narcotraficante.

Una nueva búsqueda de la cuenta hecha este viernes ya no arrojó resultado alguno, sólo apareció una nueva llamada @therealivanguzmans, que se presenta como “la cuenta oficial”, pero tampoco se ha confirmado su autenticidad.

En redes sociales circulan una serie de cuentas falsas que se atribuyen a los hijos del Chapo Guzmán. La misma Emma Coronel dijo haber denunciado ante la Policía Cibernética de México, una serie de cuentas con su nombre, que incluso usaban imágenes suyas.

Sin embargo, en enero de 2019, su abogada, Mariel Colón, confirmó que la esposa del fundador del Cártel de Sinaloa había debutado oficialmente en Instagram.

En Instagram, por ejemplo, existen varias cuentas que han usado su nombre e imagen, como la de @emmacoronela, que llegó a tener 650,000 seguidores.

“Es muy incómodo para mí que estén exhibiendo fotografías mías, así como parte de mi vida íntima y privada”, comentó Coronel a Telemundo sobre las cuentas falsas abiertas con su nombre.

En ese entonces, Coronel aseguraba que no era de su interés poner ante personas desconocidas su vida privada. En las imágenes publicadas en esa cuenta se observaban fotografías de Coronel Aispuro y de la fiesta de cumpleaños de las gemelas, lo que llevó a la ex reina de belleza y licenciada en ciencias de la comunicación a externar su preocupación de que la vida de sus hijas fuera exhibida. Emma Coronel pedía respeto.

“Agradecería a todos en general evitaran comentarios sobre mis hijas, las cuales me preocupa que sean titulares de noticias, lo cual ellas no entienden y las exhiben al dominio público y como para cualquier madre son lo que más importa, pido lo mismo que yo siempre he tenido para ustedes, respeto”, expuso en una carta.

Lo relevante de esa cuenta era que la misma Emma Coronel daba por auténticas las imágenes ahí publicadas. Pero había y hay más cuentas piratas. Al buscar tan sólo en Instagram su nombre aparece alrededor de 35 cuentas que usan diferentes redacciones del nombre de la modelo pero que dicen ser la auténtica.

Mariel Colón comentó entonces que para verificar la cuenta, Coronel Aispuro tuvo que enviar una foto de su licencia para comprobar su identidad.

El perfil, que en tan solo unos días obtuvo más de 25,000 seguidores.

La primera vez que se conoció que una supuesta Emma Coronel estaba en redes sociales fue en 2018, cuando apareció la cuenta @emmacoronela en Instagram. En la red social se publicaron algunas imágenes de la consorte del fundador del Cártel de Sinaloa. Su imagen se volvió también centro de atracción en los medios y entre la gente, por lo que se puede considerar que es una figura pública.

Instagram no es la única red social donde hay cuentas a nombre de Emma Coronel pero sí la única con una cuenta verificada de ella. En Facebook también existe una cuenta con el nombre de Coronel Aispuro pero ella no a ha dado como oficial. Y la red social que ha tomado popularidad en este 2020 -Tik Tok, también tiene una Emma Coronel. En esta última red social se han publicado videos de la modelo.

Hay un clip de la fiesta de sus dos hijas con la temática de Barbie. Otro video muestra a una mujer con las características físicas de Coronel rodeada de autos lujosos y deportivos en un construcción semejante a una hacienda.

