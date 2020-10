Escuela de Veracruz denuncia trabas tras ganar rifa del avión presidencial

La tesorera de la escuela entregó el boleto a funcionarios federales (Foto: Archivo/cuartoscuro)

La telesecundaria Gregorio Torres Quintero del municipio veracruzano de Los Reyes, que hace tres semanas anunció que uno de sus cachitos fue ganador de la rifa del avión presidencial, señaló que ha pasado por muchas trabas para recibir el premio, por lo que ya no sabe si este llegara a sus manos.

En un principio acusaron que funcionarios de la Secretaría del Bienestar les habían quitado su cachito bajo el argumento que ellos lo iban a resguardar por seguridad. Tras ello intentaron interponer una denuncia en la fiscalía; esta no fue concretada.

Cuando el hecho se hizo público, luego de que se manifestara parte del personal de la telesecundaria en la explanada de esta, las autoridades les devolvieron el cachito ganador, diciéndoles que no se preocuparan pues el dinero les iba a llegar.

Sin embargo el comité de la escuela de la Sierra Zongolica, ubicada en la comunidad rural de Cihuateo está preocupada ya que desconocen lo que pasó con el boleto cuando ellos no lo tenían y no están seguros de cómo el dinero les llegará si ni siquiera han tenido contacto con la Lotería Nacional.

La comunidad señala que no sabe cómo cobrar el premio (Foto: Archivo/Cuartoscuro)

De acuerdo a la denuncia de los pobladores, el pasado 28 de septiembre el delegado regional de Bienestar, Dagoberto Valverde García, el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Zongolica, Manuel Escobar y la titular del INPI del estado, Magdalena Hernández, acudieron con la Tesorera del Comité de Padres de Familia quien tenía los boletos.

Estando con ella, le pidieron que les entregara el cachito que resultó ganador en la rifa por 20 millones de pesos. La mujer indígena terminó por ceder y varios días después los demás integrantes se enteraron de lo acontecido.

Las dudas comenzaron a surgir entre los padres de familia de la comunidad indígena que optaron por acudir a la fiscalía de Zongolica el 6 de octubre para levantar la denuncia contra Dagoberto Valverde, siendo esta fue la primera “traba”, ya que no pudo concretarse.

“ No sabemos si ya una vez teniendo el boleto ya podemos llamar a la Lotería Nacional para hacer el canje. Tampoco sabemos quién va manejar los recursos, ni si nos van a dar todo el dinero junto o va a ser a cuenta gotas, en partes o en etapas. Es una rifa, nos tendrían que dar el recurso completo ”, dijo para Animal Político un joven que quiso mantenerse en anonimato.

Trabajadores de la lotería junto a una replica gigante del boleto para la rifa del avión presidencial (Foto: Cuartoscuro)

El boleto que la escuela tiene es parte de una donación que le hizo la fundación “Delia Morán Vidanta” al darles 8 cachitos, entre los cuales el 071 resultó ganador de la rifa del avión presidencial.

Según el entrevistado, el comité de padres de familia de la telesecundaria no tiene problemas en que cualquiera supervise el destino del dinero, sin embargo, no están de acuerdo que alguna instancia federal decida cómo se usarán los fondos y la comunidad no vea el dinero.

Tampoco desean que los funcionarios les nieguen los recursos para lo que ellos consideran una prioridad para la escuela y la comunidad. Pese a ello siguen teniendo dudas sobre la manera en la que cobrarán el premio.

De acuerdo a la Lotería Nacional quien tenga y acredite que el cachito es de su propiedad podrá cobrar el premio. Para hacerlo el ganador deberá presentarse directamente en la Oficina de Tesorería de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública en la Ciudad de México.

