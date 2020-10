Regreso a clases presenciales con coronavirus, entre la inmunidad de rebaño y la posibilidad de rebrotes

Foto: EFE/José Pazos

Aún no hay fecha definida para el regreso de clases presenciales para los alumnos en México, sin embargo existe la preocupación entre la población de que al comenzar a mandar a los niños y adolescente a las escuelas, esto pueda implicar una serie de rebrotes en escala ascendente que pudieran representar un peligro, sin embargo también se debe considerar la inmunidad de rebaño que es indispensable para la vuelta a la nueva normalidad.

Diversos estudios realizados por la comunidad científica en el mundo muestran que los niños enferman con menor gravedad que los adultos, sin embargo su rol en el contagio del coronavirus SARS-CoV-2 es mayor a lo que se pensaba, de acuerdo a un informe publicado en The Journal of Pediatrics y dado a conocer por The Harvard Gazette, elaborado por médicos y científicos de esa universidad estadounidense. “En el estudio más completo de pacientes pediátricos con COVID-19 hasta la fecha, los investigadores proporcionan datos críticos que muestran que los niños juegan un papel más importante en la propagación comunitaria de COVID-19 de lo que se pensaba anteriormente”, señala el artículo. El informe agrega que sobre todo el fenómeno se da en los dos primeros días de que los pequeños hayan sido infectados.

Uno de los autores de la investigación, Alessio Fasano es director del Centro de Investigación de Inmunología y Biología de las Mucosas del Massachusetts General Hospital. Según lo que pudo determinar, “los niños no son inmunes a esta infección y sus síntomas no se correlacionan con la exposición y la infección. Durante esta pandemia de COVID-19, hemos examinado principalmente a sujetos sintomáticos, por lo que hemos llegado a la conclusión errónea de que la gran mayoría de las personas infectadas son adultos. Sin embargo, nuestros resultados muestran que los niños no están protegidos contra este virus. No debemos descartar a los niños como posibles transmisores de este virus”.

Diferentes teorías indicaban que los menores no eran grandes transmisores del coronavirus, algo que choca con este estudio de la Universidad de Harvard y que podría generar una marcha atrás en algunos países donde se está en proceso de retornar a las escuelas. De acuerdo a la investigación, es probable que los niños con COVID-19 no se enfermen tan gravemente como los adultos. Sin embargo, como portadores asintomáticos que asisten a las instituciones escolares, pueden propagar la infección y llevar el virus a sus hogares.

Asimismo, los médicos también estudiaron la respuesta del sistema inmune a una infección multi orgánica que los menores pueden desarrollar semanas después del contagio. De acuerdo a la edición de The Harvard Gazette, la respuesta inmune acelerada podría causar complicaciones de índole cardíaco. “Esta es una complicación grave como resultado de la respuesta inmunitaria a la infección por COVID-19, y el número de estos pacientes está creciendo. Y, al igual que en los adultos con estas complicaciones sistémicas muy graves, el corazón parece ser el órgano favorito de la respuesta inmune posterior al COVID-19”, indicó Fasano.El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, informó que ya tiene distintas intervenciones para el regreso de los estudiantes a las escuelas.

“Los niños en general desarrollan una enfermedad leve y asintomática, y en su gran mayoría se recuperan rápidamente. Sin embargo, se considera que alrededor de un 3% de los niños puede pasar a terapia intensiva y un 0,15% se presentan con un compromiso inflamatorio multisistémico -similar a la enfermedad de Kawasaki- que puede iniciar con un cuadro de vómitos, dolor abdominal, erupción en la piel y puede evolucionar al shock y a la falla multisistémica”, sostuvo en diálogo con este medio la doctora Gabriela Nidia Ensinck, médica infectóloga pediatra, Secretaria del Comité de Infectología de la SAP.

Regreso gradual en semáforo verde

El secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, detalló que el regreso a clases presenciales será gradual y paulatino hasta que decreten el color verde en cada entidad, asimismo detalló los protocolos que se implementarán con estrictas medidas de seguridad sanitaria.

Además, aunque aún no hay una fecha exacta para el regreso a clases presenciales, el titular de la SEP emitió un protocolo con ocho intervenciones:

1. La primera plantea que haya clases dos días a la semana, a fin de que la mitad de un salón ingrese los lunes y miércoles y la otra mitad martes y jueves.

2. Los viernes estarán designados para aquellos alumnos que por la pandemia tengan rezago educativo para que se pongan al corriente.

“Hemos definido intervenciones para el regreso (a clases), una de ellas es que no se regrese a todos los niños al mismo tiempo, sino que regrese la mitad, la otra mitad el martes, la mitad que fue el lunes, regrese el miércoles y la otra mitad que fue el martes, regrese el jueves. Los viernes, cada maestra y cada maestro, va a escoger a los niños que tuvieron menos condiciones para estudiar, durante el periodo de clases a distancia, y le dará clases a la mitad del grupo rezagado”, explicó el secretario de Educación.

3. Cubrebocas obligatorio en todo momento.

4. Filtro familiar

“Cada familia va a tener que entregar en la escuela una constancia hecha por ellos mismos, sin ningún protocolo, que diga que en la familia no hay nadie que presente síntomas de COVID-19”.

5. Filtro escolar

Se va a checar cualquier sintomatología por parte de las autoridades escolares a la entrada a la institución.

6. Filtro en las aulas

A cada niño se le va a pedir que al llegar a su escritorio lo limpie, y al salir también lo deje limpio.

7. Lavado constante de manos con agua y jabón

8. Uso de espacios abiertos de la escuela.

Finalmente, el titular declaro que lo que menos se espera es un rebrote de la enfermedad.

“Lo que no queremos que suceda es que nos precipitemos y provoquemos un rebrote, que sería realmente lamentable por todo el esfuerzo que ha hecho la sociedad, por todo el esfuerzo que han hecho los gobiernos de los estados y de la ciudad para controlar la pandemia”, concluyó.

