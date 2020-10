“Nos están llevando al baile”: la respuesta de Vicente Fox sobre juicio a ex presidentes

Vicente Fox fue presidnte de México de 2000 a 2006, después de su gestión ha sido señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico (Foto: Cuartoscuro)

Este jueves 1 de octubre la SCJN declaró constitucional la consulta popular propuesta por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, en relación con el juicio a quienes lo antecedieron en el cargo, entre las reacciones destacó la de Vicente Fox, que estuvo en el cargo un sexenio antes, 2000 a 2006.

“¿En donde estamos y a donde vamos? ¡Nos están llevando al baile! ¡Despertemos Mexicanos!”, fue lo que escribió el ex mandatario al respecto además de compartir expresiones de rechazo y hasta un meme de “neoliberales vs socialistas-comunistas” con dos imágenes una lujosa zona de hoteles y otra de Cuba en pobreza.

¿Cuáles son los presuntos delitos al que se podría vincular a Vicente Fox? Existen diversos señalamientos que lo vinculan con el narcotráfico, además de supuestas irregularidades financieras en su gestión como presidente con cuentas vinculadas a su esposa Martha Sahagún, incluso a los hijos de ella.

En noviembre de 2018, Jesús “El Rey” Zambada, identificado como ex jefe de operaciones del Cártel de Sinaloa y hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, se presentó como uno de los testigos estrella en el juicio en contra de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Estados Unidos.

Bajo juramento, reveló que a comienzos de la década del 2000 –durante el Gobierno de Vicente Fox– personalmente gastó 300,000 dólares (USD) al mes sobornando a militares y funcionarios de México.

“El Rey” Zambada aseguró que el dinero fue a parar a manos de funcionarios a nivel estatal y federal, así como para la policía internacional, la Interpol, para dar protección y dejar pasar los cargamentos de droga por parte de “El Chapo” Guzmán y “El Mayo” Zambada.

El hermano de “El Mayo” también aseguró que él entregó tres millones de dólares a funcionarios del Gobierno de Fox, a través del entonces titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Genaro García Luna, para que se nombrara a Norberto Vigueras Beltrán como jefe regional de la AFI en Culiacán, Sinaloa, quien ya estaba “comprado”.

El caso se remite a enero de 2001, cuando Joaquín Guzmán escapó del penal de Puente Grande, en Jalisco. Desde ese entonces, se hicieron señalamientos en contra del gobierno de Fox que aludían a complicidades para permitir la fuga. Pero el ahora ex presidente negó todas las acusaciones.

“La DEA nunca me ha llamado ni como presidente, ni de no presidente, ni como ciudadano. Jamás he hablado directo yo con la DEA. Jamás”, respondió tajante.

Genaro García Luna “trabajó para mí hace más de 20 años…. creó la Policía Federal Preventiva, hizo un trabajo maravilloso. Una Policía Federal Preventiva (PFP) profesional, seria, entrenada, capacitada que empezó teniendo grandes logros. Después ya le perdí la pista, más ya no tuve que ver”, de esta manera el ex presidente mexicano Vicente Fox se expresó del llamado “súper policía” quien se encuentra preso en una cárcel de Nueva York, a la espera de un juicio en el que se le acusa de estar relacionado con el narcotráfico.

Actualmente, Genaro García Luna se encuentra detenido en Estados Unidos, luego de que fuera detenido en Dallas, Texas, por haber recibido millonarios sobornos de narcotraficantes mexicanos, como Joaquín “El Chapo” Guzmán y Jes, a cambio de protección.

El sexenio de quien fuera el primer presidente de la denominada transición a la democracia estuvo marcado por la sospecha de corrupción, debido a los múltiples señalamientos de los negocios de su esposa, Marta Sahagún, y a sus hijos (Manuel, Fernando y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún) y el enriquecimiento que alcanzaron mediante sus influencias políticas.

Pero además, terminado su mandato, el crecimiento del patrimonio de Fox y su esposa fue evidente tan sólo con la construcción del fastuoso Centro Fox, ubicado en su finca de San Cristóbal, Guanajuato.

Fue entonces que agentes de la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR ) empezaron a investigar las cuentas bancarias y las propiedades del ex mandatario y de su familia más cercana. La amenaza latente de ir a la cárcel él, su esposa, o ambos, llevó a Vicente Fox a negociar con el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien mantuvo vigente la averiguación previa durante todo el sexenio.

Esto es parte de las revelaciones que realizan los periodistas Raúl Olmos y Valeria Durán, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en su libro Fox: negocios a la sombra del poder.

Los periodistas revelan que durante el sexenio foxista abundaron las transferencias misteriosas, de origen desconocido, a cinco cuentas bancarias de Marta Sahagún.

“La señora recibía por distintas vías el doble de dinero que el sueldo de su marido. Por cada peso que Fox ganó como presidente, Marta cobró al menos otros dos pesos por conceptos tan variados como donativos, herencias, rentas, préstamos, utilidades y transferencias. Ese dinero jamás fue declarado por auditores cuando se metieron a revisar con lupa los bienes de Vicente Fox y de su esposa”.

Raúl Olmos y Valeria Durán señala que “al compulsar las declaraciones patrimoniales con información aportada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ( CNBV ), los investigadores descubrieron inconsistencias por 27,881,694 pesos, equivalentes a dos y medio millones de dólares al promedio cambiario de aquellos días. El 90% de ese dinero había sido depositado o transferido a favor de Marta en sucursales de Banorte, Inbursa, BBVA Bancomer y Banamex, y el otro 10 por ciento en dos cuentas a nombre de Vicente”.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) había descubierto 27 millones de pesos de origen desconocido en las cuentas bancarias de Fox y su esposa. Eran de tal magnitud las irregularidades encontradas que el expediente de la investigación, que sumó 3,668 fojas en cinco tomos.

Su relación con una empresa de cannabis

Tras concluir su mandato presidencial, Vicente Fox se ha convertido en uno de los principales impulsores de la legalización de las drogas en México. En agosto de 2010, Fox sugirió legalizar la producción, distribución y venta de drogas como parte de una estrategia para golpear la estructura económica de los cárteles.

En enero de 2011, Fox declaró en una entrevista para la revista TIME que “debemos quitar la cadena de producción de manos de los criminales y ponerla en manos de los productores”. Aunque aclaró que legalizar las drogas no las hace buenas para la salud.

La empresa Kuida Life Mexico, filial de Khiron Life Siences Corp, de la cual expresidente Vicente Fox es miembro de la junta directiva, será investigada por la Cofepris por presuntas irregularidades en la obtención del permiso para comercializar productos a base de cannabis.

En 2019 la Cofepris informó que debido a que detectaron diversas irregularidades, esa dependencia decidió revocar los lineamientos en materia de control sanitario de la cannabis, que entre otras cosas permitían la comercialización de productos hechos a partir de cannabis.

