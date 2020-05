"García Luna, el operador del lado oscuro de Fox y Calderón”: Lydia Cacho afirmó que ambos sabían de las andanzas del ex funcionario

(Foto: Especial)

“Caiga, que caiga”, esa fue la respuesta que la periodista Lydia Cacho recibió del ahora ex presidente de México, Felipe Calderón, cuando le dijo que su secretario de Seguridad Pública, Genaro García se encontraba enlazado con el narcotráfico y protegiendo a grupos feminicidas y de trata de mujeres.

Por otro lado, su predecesor también conocía los delitos que cometía el ex funcionario que ahora espera tener un juicio en en Estados Unidos.

García Luna era el operador de todo el lado oscuro de Calderón y Fox. Tenemos que hablar de Fox. Vicente Fox

Lydia Cacho sería la segunda comunicadora que declara que los presidentes mexicanos conocían de antemano las andanzas de quien también fue titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI) durante el programa La Octava, conducido por Alejandro Paez y Álvaro Delgado.

La primera fue Anabel Hernández, quién, además de afirmar que el presidente tuvo conocimiento de lo que hacía el ex secretario, también “encabezaba reuniones con el narco”, pues contó que Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie” le dio la información en una carta.

Por otro lado, aunque señaló al detenido como “el autor intelectual de las masacres en México”, pero puntualizó que fue Felipe Calderón quien le permitió realizar los actos por los que se le acusa.

Genaro García Luna es acusado de recibir sobornos millonarios de narcotaficantes a cambio de protección (Foto: Reuters)

Aseguró que tanto Vicente Fox Quesada, ejecutivo del país del año 2000 al 2006, como Calderón “deberían ser juzgados, no por venganza, sino porque recibieron recursos de la delincuencia para sus campañas”.

La periodista contó que se enteró de los turbios negocios de García Luna por el entonces titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), José Luis Santiago Vasconcelos. Este hombre perdió la vida después cuando su nave se estrelló en un traslado a la Ciudad de México.

Actualmente, Genaro García Luna se encuentra detenido en Estados Unidos, luego de que fuera detenido en Dallas, Texas, por haber recibido millonarios sobornos de narcotraficantes mexicanos, como Joaquín “El Chapo” Guzmán y Jes, a cambio de protección.

En dos ocasiones, le han negado liberarse de los cargos por medio de fianza, pues aunque asegura que seguirá con el proceso, los juzgados estadounidenses considera que por sus nexos con políticos y narcotráficantes, le sería muy fácil desaparecer.

Las acusaciones a Gobiernos mexicanos sobre el caso García Luna comenzaron cuando Roberta Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México, dijo a la revista Proceso que México conocía los actos ilícitos del ex secretario; sin embargo, "debíamos trabajar con él”. Destacó que aunque, su equipo y ella sabían sobre los nexos nunca vieron información “corroborada” de que el hombre participara con el narcotráfico.

La ex embajadora desató la polémica al dar a conocer que en México se sabía de las andanzas de García Luna (Foto: Archivo)

Felipe Calderón negó posteriormente, y de forma rotunda, que su gobierno hubiera tenido conocimiento sobre los nexos que hubo con los narcos. Aseguró que se trataba de rumores e invitó a la Fiscalía General de la República (FGR) a que “tiene pruebas de que he cometido algún delito, adelante, que proceda” y que además la justicia no es un tema de consultas.

Esto, luego de que el presidente actual de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que, hasta ahora, no existen elementos de su conociminento con los que se pueda implicar y juzgar a Calderón. Además explicó que se tendría que llevar a cabo la consulta ciudadana ya que la Constitución no contempla juzgar a ex presidentes.

El antes ejecutivo también ha negado las palabras de Anabel Hernández, quien además aseguró que Genaro García Luna debía mover bien sus cartas porque “el gobierno americano quiere peces más gordos, incluso más gordos que Genaro García Luna”.

