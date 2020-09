Vicente Fox invertirá en 400 tiendas que venden productos derivados de la marihuana (FOTO: GALO CAÑAS / CUARTOSCURO)

Vicente Fox, ex presidente de México del 2000 al 2006, en asociación con una empresa de Nuevo León, incursionará en el negocio de productos legales derivados de la marihuana para comercializarlos en los principales destinos turísticos de la república.

De acuerdo con una publicación de El Universal, el ex mandatario firmó un convenio de tres años para participar con la empresa Paradise en alrededor de 400 tiendas.

Fernando Díaz, director de proyectos de la firma neolonesa, narró para el diario de circulación nacional que el ex mandatario mexicano ha establecido un diálogo con la empresa a través de una de sus fundaciones.

Vicente Fox invirtió en una empresa que comercializa productos derivados de la marihuana (Foto: Archivo)

Hemos trabajado junto con el Centro Fox en una gran estrategia para el desarrollo de tiendas especializadas en productos legales de cannabis, para poner nuestras tiendas en los principales lugares turísticos del país

Díaz también precisó que la incorporación de Fox a la firma como inversionista ocurrió en octubre del año pasado y cuatro meses después, el también ex gobernador de Guanajuato, acudió a la Convención Cannábica en calidad de conferencista.

Como parte de una campaña de revalorización a los productos derivados de la sustancia activa de la marihuana, la empresa del norte de México ha diversificado numerosos productos con distintas funcionalidades, mismos que pueden representar un mercado diversificado que impulse la economía de las localidades donde se instalen los comercios oficiales.

Jesusa Rodríguez, senadora de Morena, lucha por legalizar la marihuana en México (Foto: Twitter / @jesusardgz)

“Manejamos productos de belleza, alimenticios, proteínas, fibras, semillas para ensaladas, licuados, y el aceite de cannabidiol ", dijo Díaz. Cabe recordar que con este tipo de productos se trató a Graciela Elizalde Benavides, la primera paciente en México que utilizó estos productos de manera legal.

Esto es otra de las incursiones empresariales del ex mandatario que en mayo de este año declaró a la cadena CNN que “Difícilmente tengo para comer” .

Esta peculiar declaración surgió en un contexto convulso por la pandemia del nuevo coronavirus en México, mismo que llegó el 27 de febrero y, para combatirlo, el gobierno federal ordenó la parálisis de distintas industrias.

Diversos productos extraídos de la marihuana tienen carácter medicinal y pueden ser comercializados en México (Foto: EFE / Mario Armas)

Pues en una entrevista on line, Fox Quesada dijo que en apego a las medidas sanitarias, se ha visto obligado a cerrar centros de trabajo y seguir pagando salarios, lo cual limitó su capacidad adquisitiva.

“Tuvimos que cerrar las tres fundaciones porque pudiera haber brotes de contaminación. Lo que es Centro Fox, Vamos México y lo que es Crisma, que está en San Miguel de Allende, donde atendemos a 250 personas con discapacidad cerebral y que por el momento no es posible atenderlas porque ponemos en riesgo su salud”, aseguró al aire.

Sin embargo, esto contrasta con lo declarado por Paradise, quien dice que Fox figura como inversionista desde 2019.

Durante aquella entrevista no perdió la oportunidad de decir lo precariaque era su vida junto a Marta Sahagún.

A través de la red social Caemo, Vicente Fox vende saludos personalizados (Foto: Cameo / Vicente Fox)

“Yo trabajo en el rancho, hemos logrado salir adelante. No hay riqueza, ni dinero escondido. Vivo al día. Todo el dinero lo he metido a las fundaciones como Vamos México, Centro Fox [...] Ahorita difícilmente tengo para comer, yo no le he robado un centavo a nadie. Yo he hecho mi patrimonio con trabajo, si con una herencia que nos dejó mi padre a mis nueve hermanos”, dijo.

Cabe destacar que no es la única fuente de ingresos de Fox, pues sus famosos saludos y felicitaciones personalizadas del ex líder nacional le han dado vuelta a las redes.

Esto, porque el panista te puede cantar las mañanitas, mandar saludos, desear suerte o lo que sea, vía redes sociales, si le depositas USD 255 .

