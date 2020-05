Los incómodos lazos que unen a Vicente Fox con García Luna: el ex presidente dice que "le perdió la pista

Genaro García Luna “trabajó para mí hace más de 20 años…. creó la Policía Federal Preventiva, hizo un trabajo maravilloso. Una Policía Federal Preventiva (PFP) profesional, seria, entrenada, capacitada que empezó teniendo grandes logros. Después ya le perdí la pista, más ya no tuve que ver”, de esta manera el ex presidente mexicano Vicente Fox se expresó del llamado “súper policía” quien se encuentra preso en una cárcel de Nueva York, a la espera de un juicio en el que se le acusa de estar relacionado con el narcotráfico.

En una entrevista con el canal CNN dada a conocer este martes 12 de mayo, Fox Quesada aseguró que “si la insinuación es que yo haya tenido algo que ver con dineros que se hayan hecho o corrupción, niego categóricamente cualquier relación con una cosa como esa”, aseguró.

El periodista de la cadena televisiva estadounidense, Camilo Egaña, cuestionó al ex mandatario si la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) lo ha requerido para que proporcione información sobre García Luna, a lo que el ex mandatario aseguró que eso nunca ha ocurrido.

“La DEA nunca me ha llamado ni como presidente, ni de no presidente, ni como ciudadano. Jamás he hablado directo yo con la DEA. Jamás”, respondió tajante.

Fox Quesada insistió en que su gobierno fue plenamente transparente “yo cree la institución de la exhibición pública de datos del gobierno (...) todo transparente, pasando de una situación totalmente oscura, totalmente corrupta en gobiernos anteriores al mío, yo hice los cambios fundamentales en transparencia, rendición de cuentas”, insistió.

Pero la relación entre VIcente Fox y Genaro García Luna ha sido cuestionada en varias ocasiones, debido a que hay señalamientos directos que lo involucrarían no sólo en la protección al ex policía, sino hasta con el narcotráfico.

Las explosivas revelaciones

(Foto: Especial)

En noviembre de 2018, Jesús “El Rey” Zambada, identificado como ex jefe de operaciones del Cártel de Sinaloa y hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, se presentó como uno de los testigos estrella en el juicio en contra de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Estados Unidos.

Bajo juramento, reveló que a comienzos de la década del 2000 –durante el Gobierno de Vicente Fox– personalmente gastó 300,000 dólares (USD) al mes sobornando a militares y funcionarios de México.

“El Rey” Zambada aseguró que el dinero fue a parar a manos de funcionarios a nivel estatal y federal, así como para la policía internacional, la Interpol, para dar protección y dejar pasar los cargamentos de droga por parte de “El Chapo” Guzmán y “El Mayo” Zambada.

El hermano de “El Mayo" también aseguró que él entregó tres millones de dólares a funcionarios del Gobierno de Fox, a través del entonces titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Genaro García Luna, para que se nombrara a Norberto Vigueras Beltrán como jefe regional de la AFI en Culiacán, Sinaloa, quien ya estaba “comprado”.

El caso se remite a enero de 2001, cuando Joaquín Guzmán escapó del penal de Puente Grande, en Jalisco. Desde ese entonces, se hicieron señalamientos en contra del gobierno de Fox que aludían a complicidades para permitir la fuga. Pero el ahora ex presidente negó todas las acusaciones.

Mayo y el Chapo (Foto: Steve Allen)

Después llegó el turno del colombiano Alex Cifuentes, quien también vinculó a Vicente Fox y al ex presidente priista Enrique Peña Nieto con el narco.

En enero de 2019, Fox Quesada le aseguró a CNN que jamás tuvo un ofrecimiento de acuerdos o pagos de parte de narcotraficantes y que no lo hubiera aceptado, en todo caso. “Nunca se me acercó ningún criminal”, declaró.

"Esta idea de pagarles a criminales para que suelten la sopa, para que tengan reducción de su tiempo en condena produce que el criminal diga mentiras y mentiras. Y entre más declaraciones escandalosas dé sobre dos ex presidentes, más reducción tendrán. Entonces no se les puede creer”, dijo Fox.

Pero desde años antes ya había señalamientos. En una carta enviada en el año 2012 al diario Reforma, el narcotraficante Édgar Valdez Villarreal “La Barbie” acusó al ex mandatario Felipe Calderón de reunirse con líderes del narco y aceptar sobornos. Pero las declaraciones también salpicaron a Vicente Fox.

““Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), quien cuando menos desde el año 2002, primero en la AFI y luego en la PFP, me consta que ha recibido dinero de mí, del narcotráfico y la delincuencia organizada, al igual que un grupo selecto integrado por Armando Espinosa de Benito, quien trabajaba con la DEA y me pasaba información; Luis Cárdenas Palomino, Edgar Eusebio Millán Gómez, Francisco Javier Garza Palacios (PF Colombia), Igor Labastida Calderón, Facundo Rosas Rosas, Ramón Eduardo Pequeño García y Gerardo Garay Cadena, quienes también forman parte y reciben dinero de la delincuencia organizada y de mí” (sic), escribió el narcotraficante.

Los antecedentes

Foto: REUTERS/Tomas Bravo

Genaro García Luna inició su carrera policial en el Centro Nacional de Inteligencia (CISEN) en donde Jorge Tello Peón fue su mentor. En muy poco tiempo escaló puestos hasta llegar a ser subdirector (1993-1998). Desde ahí, García Luna se encargó de monitorear la actividad de los grupos guerrilleros activos en México y después se especializó en identificar y combatir a las bandas de secuestradores.

En 1999 se incorporó a la Policía Federal Preventiva (PFP), creada ese mismo año y la cual estaba integrada por la Policía Federal de Caminos, una brigada militar de la Armada de México y los cuadros formados en el CISEN, los cuales se incorporaron a la Coordinación de Inteligencia para la Prevención, encabezada por Genaro García Luna.

En diciembre de 2000, aún como Coordinador de Inteligencia para la Prevención de la PFP, García Luna recibió la invitación de una convocatoria restringida para un concurso de oposición para reestructurar la Policía Judicial Federal. Finalmente, el entonces procurador, Rafael Macedo de la Concha, lo nombró Director de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal.

Posteriormente fue creada la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) de la cual fue su titular desde el 1 de septiembre de 2001 hasta diciembre del 2006. Como responsable de la nueva agencia, García Luna tuvo el control de bases de datos, operativos, intervenciones telefónicas e información de agencias de seguridad de otros países.

El poder de Marta Sahagún sobre el presidente Vicente Fox fue parte de la política de su sexenio.

Durante el sexenio de Vicente Fox, García Luna desarrolló una cercana relación con Marta Sahagún, la primera dama. Tuvo acceso total a la Residencia Oficial de Los Pinos y se ganó la confianza de Vicente Fox y su esposa, con la solución de diversos casos de interés de la llamada “pareja presidencial”.

La relación habría sido tan estrecha que, Manuel Bribiesca, uno de los hijos de Marta Sahagún, estaba ligado a una de las empresas de Genaro García Luna.

El hijastro de Fox estaría siendo investigando de manera profunda por las autoridades de Estados Unidos. Manuel Bibriesca Sahagún ya había sido requerido por la ley en julio de 2018 por fraude y conspiración.

La investigación a sus empresas destapó el nombre de Genaro García Luna, que figuraba como personaje aliado a sus cuentas bancarias.

Incluso, versiones periodísticas señalan que Estados Unidos investiga a Vicente Fox por estar presuntamente involucrado en una red de defraudación fiscal, al haber recibido al menos 700 millones de pesos en cuentas bancarias relacionadas con su hijastro.

(Foto: Cuartoscuro)

Desde hace años, la periodista Anabel Hernández ha documentado los vínculos de García Luna con el crimen organizado y otros presuntos crímenes que habrían sido cometidos por el hombre que llegó a ser considerado “el mejor policía de México” .

Pero a inicio del mes de mayo, otra periodista mexicana, Lydia Cacho, aseguró que además de Felipe Calderón, Vicente Fox también conocía los delitos que cometía el ex funcionario que ahora espera tener un juicio en en Estados Unidos.

“García Luna era el operador de todo el lado oscuro de Calderón y Fox. Tenemos que hablar de Fox. Vicente Fox”, aseguró Cacho.

En entrevista con Alejandro Paez y Álvaro Delgado en el programa “Los Periodistas”, Lydia Cacho aseguró que tanto Vicente Fox Quesada como Calderón “deberían ser juzgados, no por venganza, sino porque recibieron recursos de la delincuencia para sus campañas”.

