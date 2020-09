Tunden a Felipe Calderón por su crítica al feminismo

El expresidente mexicano Felipe Calderón criticó al feminismo después de los enfrentamientos del lunes (Foto: TWITTER/@LOPEZDORIGA)

El pasado 28 de septiembre se organizó una marcha para conmemorar el Día de Acción por un aborto legal y seguro. Pero en la Ciudad de México hubo conflicto entre las manifestantes y policías que las encapsularon.

En redes sociales ha circulado un video de algunas mujeres que insultaban a policías pertenecientes al grupo Atenea. En este se escucha que las policías son ofendidas con palabras clasistas que hacían más referencia a su estatus social, que al trabajo que estaban desempeñando.

“Las feministas pandilleras llamando ‘gatas’ a las policías, las humillan diciéndoles que ni para el uniforme les alcanza y que son ‘sus empleadas’. Esas mujeres trabajadoras tienen más valía y mérito que ustedes, bola de mocosas berrinchudas y mantenidas”, dice la descripción de una usuaria que puso el video en su cuenta de Twitter.

Unas horas después, el ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, retuiteó el video con una frase “Feminismo hipócrita”.

El ex mandatario reuiteó un video e donde se escucha a algunas mujeres insultando a las policías (Foto: Twitter@FelipeCalderon)

Pronto, un sinnúmero de usuarias comenzaron a comentar la publicación del esposo de Margarita Zavala y le reclamaron su comentario. Esto debido a que las mujeres que marcharon en la protesta, lo hacen para hablar en contra de la estructura que no el da libertad a las mujeres de decidir sobre sus cuerpos.

“Señor, de verdad no. No puede venir a decir que es correcto en el feminismo. La lucha es contra las estructuras, no contra las mujeres (qué por ley, en una manifestación femenina deben estar en la primera línea)”, comentó una usuaria.

Algunas otras usuarias hicieron hincapié en que la marcha no pudo avanzar por horas, debido a las acciones de las policías. Y lo compararon con la inactividad de estas ante una situación de desaparición.

“Señor si las agreden y privan de su libertad durante 4 horas sin ninguna razón ellas pueden hacer y decir lo que quieran... Así deberían de movilizar a la policía cuando desaparecemos, cuando nos violan, cuando nos matan pero claramente no son sus prioridades”, escribió otra persona al ex mandatario.

Algunas usuarias lo corrigieron (Foto: REUTERS/Brendan McDermid)

“No, hipócrita es la movilización de la policía, ante un grupo de pocas mujeres, manifestándose... pero si se tratara de bandas delictivas o narcotraficantes estarían con la cola entre las patas. La fuerza bruta [es] para los vendedores ambulantes, las mujeres y los desvalidos”, declaró otra persona más.

Algunos otros usuarios lo insultaron con palabras altisonantes e incluso acusaron a Calderón Hinojosa de haber pagado a grupos de choque para asistir a la marcha, mientras que otro más señaló que la usuaria a la que retiuteó, es una mujer que apoya a Donald Trump.

La marcha

La manifestación del lunes 28 buscó demandar la despenalización del aborto en todo el país, el contingente tenía planeado llegar hasta la plancha del Zócalo. No obstante, las integrantes del Agrupamiento Atenea rodearon a las manifestantes sobre avenida Juárez, con el fin de impedir que continuaran su camino.

De acuerdo con lo reportado por diversos medios y videos que se difundieron en redes sociales, durante la manifestación fue un grupo, el que realizó destrozos y forcejeó con la policía para poder avanzar.

Muchos acusaron al panista de ser quien pagó a grupos de choque (Foto: REUTERS/Ginnette Riquelme)

En tanto, también hay imágenes en donde las uniformadas vacían extintores para frenar las agresiones e intentar contener el avance del contingente.

El Gobierno capitalino negó los enfrentamientos y justificó que la estrategia aplicada fue de contención. Fueron 43 policías mujeres y 13 personas las que resultaron lesionadas.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Feminismo hipócrita”: la fuerte crítica de Felipe Calderón a las manifestantes por la legalización del aborto

Saldo preliminar de tres lesionadas, gases, vidrios rotos: así fue el minuto a minuto de marcha a favor del aborto

En imágenes, así se vivió la marcha feminista por la despenalización del aborto en CDMX