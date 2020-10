La imagen que indigna a México: una policía tocando a una manifestante en la entrepierna

En la imagen pareciera que la policía mete su mano de forma intencional en la entrepierna de la manifestante Foto: @msalguerb

La tensión por la marcha feminista para legalizar el aborto en el país ocurrida el pasado lunes 28 de septiembre, sigue generando polémica, ahora por una serie de imágenes donde se ve que una policía forcejea con una manifestante, sin embargo presuntamente la habría agredido sexualmente al tocarla en los genitales.

En las imágenes se puede ver a varias manifestantes enfrentándose con mujeres policía, sin embargo destaca la mano de una de las uniformadas que pareciera meter intencionalmente en la entrepierna de la joven.

En otra de las imágenes pareciera que le levanta la falda al propósito, mientras la manifestante trae un tubo en ambas manos, que es tomado por la policía.



La activista Erika Martínez denunció que varias mujeres también fueron agredidas físicamente, después de que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum mostrara videos de las agresiones al cuerpo de seguridad femenino que contuvo la marcha feminista.

En declaraciones para el noticiero de Ciro Gómez Leyva, Martínez compartió las imágenes que fueron tomadas por una de sus compañeras activistas para denunciar que existió el acoso.

GUADALAJARA, JALISCO, 28SEPTIEMBRE2020.- Esta tarde en el centro de la ciudad se llevo a cabo una marcha por la Despenalización del Aborto Gdl #28s, misma que partió del Monumento a la Madre hasta la Plaza de la Liberación y en donde se suscitaron algunos percances entre un grupo religioso y las feministas. en varios estados se vivieron manifestaciones

“Se ve que una policía está tocando la entrepierna de una chica, esa no es una represión, es un abuso sexual literal por parte de las autoridades, entonces, ¿cómo nos vamos a defender nosotras como mujeres?”, dijo la activista.

“Las chicas no van a permitir ser violentadas, la violencia no había sido directamente hacia las policías, se pintaban y se rayaban monumentos, las paredes, los vidrios, no había sido directo, hasta estos días, en los que las chicas han sido violentadas por las policías”, añadió.



Erika Martínez fue una de las primeras mujeres en tomar las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para exigir justicia por la violación sexual que sufrió su hija.

La pequeña tenía 7 años cuando el hermano de su padrastro abusó sexualmente de ella. Vivían todos en la misma casa, así que tras la denuncia, ellas además se quedaron sin vivienda. Tres años han pasado y no hay justicia, el presunto agresor sigue libre y Erika y su hija no tienen dónde vivir. Por eso, ahora dice que se quedará en el edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) del Centro Histórico, tomado por colectivos de víctimas y feministas, que aseguran que ya no lo devolverán porque se va a convertir en un refugio.



Fue justo la hija de Erika, ahora de 10 años, quien pintó sobre el cuadro de Francisco I. Madero que estaba al interior de la Comisión, un acto que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia matutina que era vandalismo y que quien lo haya hecho es porque no conoce la historia o es un conservador.

“Este cuadro, estas flores, estos labios pintados, se los pintó mi hija. Mi hija, una niña que a los 7 años fue abusada sexualmente. Entonces quiero decirle a ese presidente que cómo se indigna por este cuadro, ¿por qué no se indigna cuando abusaron de mi hija?”, gritó Erika frente a la imagen.

