“Todas esas mujeres policías a las que agrediste son más fuertes que tú”: la dura carta de una oficial a manifestantes que la agredieron

El pasado 28 de septiembre se organizó una marcha para conmemorar el Día de Acción por un aborto legal y seguro en varios estados de México. Pero en la capital del país hubo conflicto entre las manifestantes y policías que las encapsularon por más de cuatro horas.

Como resultado, 13 civiles resultaron lesionadas y todas fueron atendidas en el lugar de los hechos “sin ameritar traslados”. Por su parte, la policía capitalina informó que 43 de sus miembros también fueron heridas “por diversos golpes y quemaduras durante la manifestación de diferentes colectivos feministas”. Y agregaron que dos de las uniformadas sí tuvieron que ser llevadas a un hospital.

A dos días de las protestas, una carta dirigida a las feministas que marcharon fue publicada por el diario Excélsior. Esta fue presuntamente escrita por alguna de las uniformadas, y reclama a quienes hicieron desastres en la manifestación.

“¡HOLA, FEMINISTA! ¿Ya estarás contenta con lo que hiciste? ¿No? Bueno, aquí vamos de nuevo. Soy policía de la Ciudad de México, sí, esa misma que ayer te vió [sic] hacer tooodo tu desmadre y esa misma a la que le aventaste botellas con vidrio”, comienza el escrito.

Éste también hizo referencia a los insultos clasistas que recibieron y por lo que justifican la “mirada de odio” que ahora tienen hacia las manifestantes.

“Esa misma a la que le gritabas ‘tú eres policía y estás a nuestro servicio’, esa misma que ahora te mira con odio, soy esa policía que está cansada de ser golpeada por ustedes, de que le arrojes cosas que no sólo pueden ocasionarme una lesión, sino que atentan directamente contra mi vida”, agregó.

La carta enumeró las agrupaciones de policías que estaban presentes el lunes, y explica que ellas hacen su trabajo para poder subsistir. Y argumentó que no es justo que las mujeres hagan lo que quieran, “sólo” para que se pueda legalizar el aborto en el país.

“Pero déjame te digo algo, como verás, ayer éramos demasiadas policías mujeres, compañeras de mi Agrupamiento, de Tránsito, de Sector y por supuesto, mis compañeras de la Policía Bancaria e Industrial, así como mis compañeras de la Policía Auxiliar. Somos más las que salimos día a día a luchar para llevar dinero a casa, cubriendo todo lo largo y extensa que es esta ciudad, como para que tú llegues a querer hacer lo que tú quieras, sólo porque quieres que legalizan [sic] el aborto”, añadió.

El mensaje expresa que las uniformadas, quienes cumplían órdenes, tienen más valores que las manifestantes que se pronunciaron por el derecho de las mujeres de decidir sobre sus propios cuerpos.

“Podré ser una ‘perra’ y una ‘policía que está para servirte’ pero te diré algo, YO sí tengo el valor de enfrentarme a la realidad, tengo el valor que en tu casa y que tus padres no supieron darte, tengo eso y más que por demás a ti te falta”, declaró.

También se dijeron mucho más decididas a cambiar a la sociedad de hoy en día, por lo que pidieron a quien va dirigida la carta, que mejor piensen en cómo cambiar, en vez de “causar desastres”.

“Todas esas mujeres policías a las que agrediste, son más fuertes que tú, con más valores, con más fuerza y sobre todo, con más decisión de querer cambiar esta sociedad y la manera en la que se vive. Así que deja de causar desastres y pon a pensar a esa cabeza e idear algo que genere interés en los demás para lograr un cambio entre todas. Soy mujer policía y soy más mujer que cualquier mujer que causó alborotos en la ciudad”, explicó.

Sin embargo, el resto de la misiva se puede interpretar como una amenaza, ya que advierte que un día dejarán de obedecer al gobierno, y que demostrarán que la policía se debe respetar a como dé lugar.

“Ya estamos hartas de que me trates como quieras, de que me insultes y me hagas parecer un muñeco de trapo, así que prepárate, porque llegará el día en que todas mis compañeras y yo dejemos de obedecer órdenes y pongamos el orden que el gobierno no quiere poner, porque llegará ese día en que te demostremos que la policía se hace y se debe respetar y punto”, avisó.

Finalmente, esta persona advirtió que todas las uniformadas estarán unidas y resistirán. Y finalizaron con un mensaje de unidad solamente para sus iguales.

“Así que no importa cuánto hagas, cuánto grites y nos golpees, nosotras aguantaremos y resistiremos, pero cuando nos cansemos, espero que tengas la energía suficiente para correr y para entender que la policía ¡SE RESPETA! Compañeras de la policía en general de la Ciudad de México, unidas, nadie puede contra nosotras. ¡Gracias por resistir!”, finalizó.

