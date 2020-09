“Que con humildad se ofrezca una disculpa”:López Obrador no descarta un cambio de actitud de la Corona española y pida perdón por los abusos de la Conquista

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles que no descarta que la Corona española y el gobierno español, así como el Vaticano, ofrezcan disculpas a los pueblos originarios por los abusos y atrocidades cometidos en la Conquista y la Colonia; en el marco de la conmemoración de los 500 años de la invasión europea y los 200 de la Independencia.

"Ya se hizo este planteamiento, conocen ustedes el resultado, no descartamos de que haya de parte del gobierno español, de la monarquia un cambio de actitud, y que con humildad se ofrezca una disculpa, un perdón, pensando en dejar atrás esa confrontación y hermanarnos, ver hacia adelante, pensar en la reconciliación, pero considero que no es en vano pensar que esto se pueda llevar a cabo.

Es lo mismo que hemos hecho con la solicitud al papa francisco, ya la iglesia católica ha reivindicado a los pueblos originarios , lo hizo en Bolivia y estamos pidiendo que hago lo mismo con México, y consideramos que el próximo año es el momento oportuno, no queremos el debate de si se excomulgo o no al cura Miguel Hidalgo, es un hecho y es el padre de nuestra patria.

Seria un gesto de sensibilidad que se hiciera un gesto al cura hidalgo y al cura Morelos, pero si esto no sucediera, no tendríamos motivo para la confrontación, para el cuestionamiento, de todas maneras nosotros vamos a ofrecer disculpas, porque los pueblos originarios no solo padecieron la conquista sino también sufrieron actos de injusticia para despojarlos de sus tierras y de su agua", indicó el mandatario mexicano.

