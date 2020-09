“No me quiero meter en eso”: López Obrador se negó a opinar sobre el primer debate presidencial de EEUU

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no iba a emitir comentarios sobre el primer debate entre el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y Joe Biden, ex vicepresidente rumbo a las elecciones presidenciales de noviembre próximo.

“No voy a contestar, no me quiero meter en eso, es un debate a la presidencia de los Estados Unidos y no quiero que se vaya malinterpretar cualquier comentario”, indicó el mandatario mexicano.

Información en desarrollo...