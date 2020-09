Salud, educación, seguridad, corrupción: los compromisos que AMLO no ha cumplido según la oposición

AMLO ha presumido durante las últimas semanas el cumplimiento de 95 de 100 compromisos adquiridos al inicio de su mandato (Foto: Cuartoscuro)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha presumido, como uno de los principales logros de su gobierno, el cumplimiento casi total de una lista de 100 compromisos que el mandatario realizó el día que tomó posesión del cargo, el 1 de diciembre de 2018.

Se trata de una larga lista que resume la política y la agenda de su gobierno para todo su sexenio (2018-2024), desde el derecho a la salud hasta los programas económicos para los más necesitados, así como su intención de reducir los grandes sueldos gubernamentales y la austeridad republicana de su administración.

En menos de dos años, el mandatario se ha congratulado por haber cumplido 95 de los 100 compromisos. “Miren, en lo fundamental nos queda realmente poco por definir", aseguró el presidente en su discurso por el segundo informe de gobierno realizado a principios de septiembre.

La entrega y ampliación de programas sociales fue uno de los compromisos cumplidos (Foto: Twitter @BecasBenito)

De los cinco compromisos que le restarían cumplir, de acuerdo con la propia cuenta del mandatario, está la descentralización del gobierno federal; la eliminación de fideicomisos “y cualquier mecanismo para ocultar recursos”, el cual está por definirse en el Congreso; el impulso de fuentes alternativas de energía, por lo cual ha sido duramente criticado; aclarar lo ocurrido en el caso Ayotzinapa; y transferir a comunidades mineras los impuestos que las empresas pagan por la extracción.

“Aunque circunstancias imprevistas e infortunadas, como la pandemia de COVID-19, nos obligan a hacer ajustes, no vamos a apartarnos en lo esencial del espíritu, del compromiso adquirido”, expresó en su momento el titular del Ejecutivo.

“Las acciones gubernamentales realizadas son expresión de lo que hemos soñado, diseñado y ofrecido desde hace muchos años, corresponden a una visión de país y a una visión de lo que debe de ser un mundo justo y fraterno”, añadió el tabasqueño de 66 años.

La oposición en el Congreso mexicano ha intentado impulsar un salario mínimo vital para paliar la emergencia económica por el coronavirus (Foto: Graciela López/ Cuartoscuro)

Sin embargo, la oposición en el Congreso tiene otra visión de los supuestos compromisos cumplidos. “No hay nada más lejos de la verdad, nada más lejos de la realidad", expresó este martes el coordinador de los senadores del PAN (Partido Acción Nacional), Mauricio Kuri.

El legislador se refirió a seis apartados en los que, según sus declaraciones, la actual administración ha quedado a deber: corrupción, salud, educación, turismo, medio ambiente, libertad de expresión y seguridad.

“El Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) reporta que la incidencia de actos de corrupción se incrementó entre 2017 y 2019. De 25,000 a 30,000 actos de corrupción. Las adjudicaciones directas se han incrementado hasta llegar casi al 80%”, detalló el senador panista.

La oposición recordó en qué aspectos el gobierno de AMLO no ha cumplido sus compromisos anunciados en 2018 (Foto: Cuartoscuro)

En educación, el presidente dijo que para 2019 estarían listas 100 universidades públicas. La realidad es que las universidades Benito Juárez son un misterio, nadie sabe en dónde están

En el sector salud, Kuri se refirió a que “no puede ser posible” que se haya garantizado el derecho a la salud cuando “no hay medicinas, material ni equipo médico, no hay vacunas, no hay tratamientos para niños ni mujeres con cáncer”.

Además, criticó que en el sector turístico, haya desaparecido el Consejo Mexicano de Promoción Turística, “impactando de forma importante a la presencia de México en mercados turísticos internacionales”.

Mujeres con cáncer y padres de menores con la misma enfermedad han protestado en repetidas ocasiones en el país por la escasez de medicamentos (Foto: Daniel Becerril/ Reuters)

En medio ambiente, destacó que López Obrador prometió que no habría ningún proyecto económico, productivo, comercial o turístico que afectara el medio ambiente. “Pero tenemos ya en proceso dos proyectos emblemáticos con un gravísimo impacto ambiental: la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya”, señaló.

En cuanto al respeto a la libertad de expresión, “suena hasta descarado que puedan siquiera mencionarlo como un logro”, dijo Kuri. “Cada día vemos cómo se atacan desde el gobierno a quienes se atreven a criticarlos”, aseveró.

“En seguridad la violencia sigue, los feminicidios van en aumento, el huachicoleo no ha parado. Y de la rifa del avión, tan sólo asumirlo como un logro, representa una verdadera burla. No se rifó un avión, ni se vendió, ni se sabe dónde está el dinero que según iban a ocupar para retribuirlo al pueblo”, concluyó.

