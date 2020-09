“He cumplido 95 de mis 100 compromisos”: López Obrador derrochó optimismo en su 2o Informe de Gobierno

FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO

El Segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo lleno de frases, algunas nuevas y otras que ya ha pronunciado en ocasiones anteriores.

Durante su discurso, que duró alrededor de 45 minutos, el mandatario mexicano habló de la corrupción, la crisis económica, la pandemia, la inseguridad, el Nuevo Tratado de Libre Comercio, entre otros temas.

Esto fue lo más destacado del discurso de López Obrador.

“He cumplido 95 de mis 100 compromisos”.

“Fui de los primeros en sostener que el principal problema de México era la corrupción y ahora no tengo la menor duda. La peste de la corrupcióncocomporiginó la crisis de México, por eso me he propuesto erradicarla por completo y estoy convencido de que en estos tiempos, más que en otros, transformar es moralizar”.

“Este gobierno no será recordado por corrupto. Nuestro principal legado será purificar la vida pública de México”.

“No hemos emprendido persecuciones facciosas ni venganzas políticas, pero tampoco encubrimos a nadie, ni permitimos la impunidad”.

“Ya se acabó la robadera de los de arriba pero todavía falta desterrar por completo el bandidaje oficial”.

“La austeridad republicana es una realidad, son hechos, no palabras”.

“No es para presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno”.

“Estamos enfrentando dos crisis: la sanitaria y la económica y vamos saliendo adelante”.

“La pandemia no es un asunto político, sino de salud pública”.

“El coronavirus nos ha dejado dolor, tristeza y penurias, pero también ha fortalecido el amor en las familias, ha demostrado el humanismo y la entrega de los trabajadores de la salud y ha resaltado la conocida fraternidad de nuestro pueblo”.

“Ahora por el bien de todos, primero se rescata al pueblo” (al hablar sobre la actual situación económica)

“Aquí recuerdo lo que sostenía Adam Smith (al hablar de la situación de los indígenas quienes reciben más programas sociales) “Por más egoísta que quiera suponerse al hombre, hay algunos elementos en su naturaleza que lo hacen interesarse en la suerte de los otros, de tal modo, que la felicidad de éstos le es necesaria, aunque de ello nada obtenga, a no ser el placer de presenciarla”.

“La alegría ajena es nuestra propia dicha”.

CIUDAD DE MÉXICO, 01SEPTIEMBRE2020.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müllerrindió su segundo informe de gobierno ante secretarios, secretarias y empresarios, en las inmediaciones del Patio de Honor de Palacio Nacional. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

“En 2021 habrá señal (de internet) en todo el territorio nacional”.

“Se canceló la mal llamada Reforma Educativa y ahora caminamos juntos maestros, maestras, madres, padres de familia, estudiantes y autoridades”.

“Ha quedado claro que la educación no es un privilegio, sino un derecho de todo el pueblo”.

“Las televisoras de empresas particulares nos están apoyando para transmitir clases por radio y televisión a 30 millones de estudiantes, no tengo más que decirles que gracias, en nombre del gobierno y de nuestro pueblo”.

“Pronostiqué que la crisis sería transitoria, dije que será como una V, afortunadamente así está sucediendo, ya pasó lo peor y ahora vamos para arriba”.

“La caída de la economía fue de 10.4% y fue menor el daño que nos causó la crisis económica que lo que se está registrando en otros países, como Italia y Francia”.

“En mi visita a Washington para entrevistarme con el presidente Donald Trump, nos trató con respeto y lo más importante: elogió a nuestros paisanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos de América”.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller durante su segundo informe de gobierno en el Patio de Honor de Palacio Nacional. (FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO)

“Por convicción hemos decidido cuidar el medio ambiente como nunca lo hicieron los anteriores gobiernos. Y lo más interesante, ni lo demandaron los pseudoecologistas que tanto nos atacan”.

“Ya no manda la delincuencia organizada como era antes, ya no hay torturas, desapariciones y masacres… Se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable sea quien sea. Ya no hay en el gobierno federal funcionarios como García Luna”.

“Todos los delitos ha habido disminución en comparación con noviembre de 2018, hay menos secuestros, feminicidios, robos (...), en todos ellos se ha registrado una baja del 30% en promedio.. sólo han aumentado 2 delitos: homicidio doloso y extorsión”

“En los casos de los que están implicados ex presidentes de la República, he propuesto que las autoridades responsables desarrollen el asunto (el juicio contra los ex presidentes) con absoluta libertad y que de ser necesario se celebre una consulta para conocer la opinión del pueblo”.

“Respetaré el fallo popular, sea cual sea”, (al hablar sobre la consulta ciudadana para enjuiciar a ex presidentes).

“Miren cómo han cambiado las cosas: invité al fiscal general y al presidente de la Suprema Corte y no pudieron venir. Tienen la arrogancia de sentirse libres”.

