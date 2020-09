Arturo Peniche rompió el silencio y habló de sus problemas matrimoniales: “No sé si esto se vaya a solucionar”

El actor mencionó que su separación fue provocada por el paso del tiempo y los conflictos normales de una pareja (Foto: captura de pantalla de Arturo de Pantalla)

El actor Arturo Peniche causó gran revuelo al anunciar la fractura de su matrimonio tras 38 años. La noticia pronto acaparó la atención porque su relación con Gabriela Ortiz se creyó, por mucho tiempo, como una de las más sólidas en la farándula mexicana y aunque por días el famoso mexicano guardó silencio frente a su separación, finalmente se pronunció a través de su programa virtual.

Hay que recordar que Arturo Peniche confesó a la periodista Mara Patricia Castañeda que tiene problemas con su esposa, de quien ha estado alejado desde hace un mes y medio: “Siento que estorbo, que no funciono como hombre, no sirvo y tengo ganas de seguir funcionando como hombre y amando como la amo, pero ya me di cuenta que le estorbo y me tengo que quitar de ahí”.

Ante esta controversial revelación, el protagonista de varias telenovelas mexicanas se ausentó de las redes sociales y de los reflectores para reflexionar sobre el tema, pero abrió su corazón en el espacio que conduce y transmite por YouTube, La bohemia de Arturo Peniche, espacio en el que aclaró lo que ocurre actualmente con la madre de sus dos hijos, con la intención de que “no se sigan diciendo cosas”.

“En un programa de mi amiga Mara Patricia Castañeda hice un comentario, porque a veces soy tan callado que me quedo con una presión en mi alma y una presión en mi mente muy fuerte, y ese día tuve que comentarlo porque la gente a veces me pregunta por Gaby y no sé qué decirles, porque ahorita Gaby y yo estamos pasando un trance complicado en nuestro matrimonio. Han habido problemas, han habido pérdidas y bueno, yo lo dije”, comentó al inicio de su discurso.





El actor mencionó que su separación fue provocada por el paso del tiempo y los conflictos normales de una pareja que ha vivido junta por más de 30 años.

“Con el tiempo se va madurando, el tiempo va pasando, las formas van cambiando, las ideas van cambiando, las necesidades van cambiando y a veces nos perdemos en el lado donde la pareja está muy ocupada en lo suyo y la otra pareja está muy ocupada, y entonces se logra una distancia que de repente hay un silencio, muy respetuoso, pero no deja de ser silencio”, añadió para destacar parte de lo que ocurre en su relación.

Peniche quiso dedicarle unas palabras de reconocimiento y agradecimiento a Gabriela Ortiz, quien ha sido su compañera, su fanática, su consejera y “una mujer extraordinaria” con la que ha vivido los últimos 38 años y formado una familia.

Resaltó que esta separación les servirá a ambos para determinar qué sigue en su relación y si tienen posibilidades de recuperar el matrimonio sin dañarse más: “Lo único que necesitamos es un poco de tiempo, distancia, discernir qué es lo que de alguna manera necesitamos para nuestra vida futura”.

Y dejó abierta la puerta a una reconciliación, ya que sigue amando a su esposa. “Amo a Gabriela y por eso me quito, no sé a dónde vaya a llegar esto, no sé a dónde vayamos a parar”, dijo para los más de 14.200 suscriptores que tiene en su canal oficial de YouTube.

“Me quito por amor, un rato, no sé si esto se vaya a solucionar, no sé si sea una ruptura para siempre, pero prefiero que lo escuchen de mí y no de nadie que pueda manipular la información y que sobre todo lo haga con dolo”, sentenció sobre el tema.

Aprovechó su discurso para destacar las virtudes de su aún esposa y declararse a favor de los derechos de la mujer, por lo que sería incapaz de violentar o agredir a cualquier persona del género femenino que esté en su vida.

