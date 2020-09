La separación de Arturo Peniche también tomó por sorpresa a su hijo Brandon: se enteró por Flor Rubio

Arturo Peniche y su hijo Brandon (IG: arturopenicheof)

Luego del revuelo causado por el anunció de Arturo Peniche sobre su separación, luego de 38 años de matrimonio con Gabriela Ortiz, su hijo Brandon expresó su sentir.

El presentador de Venga la alegría fue entrevistado por su compañera Flor Rubio en un segmento de la emisión de TV Azteca.

“Creo que lo dice muy bien mi papá, mi hermana y yo tenemos que ser las personas más neutrales, los amamos, yo hablo con mi papá, está bien; hablo con mi mamá, está bien, pero pues ya meternos más no podemos, ni hablar del tema”, comentó sobre el conflicto entre sus papás.

“¿En qué momento te enteras (de la separación)?”, le preguntó Flor.

“Ayer, tú fuiste, tú me dijiste”, respondió Brandon.

Arturo Peniche reveló que, luego de 38 años de matrimonio, está separado de Gabriela Ortiz

Rubio explicó que al notar la viralización de las declaraciones de Arturo Peniche decidió preguntar directamente a Brandon, pero el presentador no sabía nada del asunto.

Ya varias horas después de que saltara esa información a medios, Brandon dijo sentirse bien, “sé el matrimonio que tienen y conozco perfectamente a mi papá, él dice algo muy importante, que hay amor... las relaciones humanas son muy complicadas ... sabemos que hay altibajos y pasa... somos personas ordinarias con un trabajo extraordinario, somos iguales a cualquier otra persona”.

Brandon recordó que a su mamá, Gabriela Ortiz, le dio COVID-19 y por tal motivo sus padres no pudieron estar en contacto durante algún tiempo. “Ella tuvo que estar guardadita”.

El conductor de Venga la alegría fue enfático al señalar que no puede hablar por ellos y que solo sus padres podrían dar detalles de lo ocurrido.

También reveló que su madre no sabía de la entrevista de Arturo Peniche con Mara Patricia Castañeda en la que destapó su crisis matrimonial.

Arturo Peniche dijo que siente como si le estorbara a su esposa (Foto: Instagram@arturopenicheof)

“Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti, es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor, pocas palabras.... ya siento que estorbo, que no funciono como hombre, no sirvo y tengo ganas de seguir funcionando como hombre y amando como la amo, pero ya me di cuenta que le estorbo y me tengo que quitar de ahí”, le confesó Peniche a Mara Patricia.

Por ahora, la única certeza de Brandon es que sus padres se encuentran bien. “Siempre he estado en contacto con él y hasta ahí. Más, no sé. No he hablado con ella (en persona), lo que sé es que está bien, mi papá está bien. Solamente ellos les podrían dar detalles... hay amor y yo más que nadie lo sé... se aman mucho y han construido cosas increíbles, sólo ellos sabrán. El chiste de la vida es ser feliz y lo que ellos decidan para estar en paz (lo apoyo)... evidentemente somos una familia perfectamente disfuncional funcional”.

Brandon prefirió mantenerse neutral ante lo que ocurre con sus padres

Según Flor Rubio, Arturo Peniche prefirió no dar más declaraciones sobre el asunto, pues considera que se ha hecho demasiado grande y hay mucho amarillismo alrededor, así que al parecer el próximo viernes compartirá en sus redes sociales un mensaje sobre su situación.

A diferencia de lo declarado por Brandon, en la entrevista con Mara, el actor dejó ver que sus hijos sí estaban enterados de lo que ocurría. “Les dije que se mantuvieran neutral, no les agrada el asunto pero yo no puedo vivir con alguien a quien le estorbo, me hace sentir eso, la molesto hasta con la verdad, ya no quiero ofenderla”, aseguró.

