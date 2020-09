Gaby Ortiz y Arturo Peniche: así fue el romance de la pareja que conmocionó con su separación

"Disfrutando de un paseo en moto con mi esposa", así mostró Arturo Peniche un momento en familia hace unos meses (Video: Instagram @arturopenicheof)

Este lunes se dio a conocer gracias a una entrevista realizada por la periodista Mara Patricia Castañeda que Arturo Peniche se encuentra pasando por una situación familiar particular, pues tras 38 años de matrimonio con Gabriela Ortiz, el actor ha decidido separarse de ella.

Y aunque no ha contemplado el divorcio, sí se mantiene distanciado y fuera de la casa familiar, pues considera que su relación se ha desgastado a tal grado que siente que “ya no funciona como hombre”. Así lo dijo el popular actor, quien cuenta con una larga trayectoria principalmente en el mundo de las telenovelas:

“Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti, es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor, pocas palabras... ya siento que estorbo, que no funciono como hombre, no sirvo y tengo ganas de seguir funcionando como hombre y amando como la amo, pero ya me di cuenta que le estorbo y me tengo que quitar de ahí”, dijo el actor de 58 años quien reveló que se mantiene alejado de su esposa desde hace más de un mes.

Arturo compartió esta fotografía hace un par de años en la que se le ve con su esposa en una cafetería (Foto: Instagram @arturopenicheof)

La noticia sorprendió al público pues Gaby y Arturo habían dado muestras de ser una de las parejas más sólidas del medio del entretenimiento en México, al mantenerse unidos desde 1982, año en el que se casaron.

Como parte de sus revelaciones, el actor confesó que en este periodo de pandemia la pasó muy mal, pues desafortunadamente tuvo pérdidas cercanas, además de la separación de su esposa.

Me fue muy mal. Tuve pérdidas fuertes por este dichoso virus, hubo parientes que se recuperaron y otros que no. Estuve muy angustiado, durante un mes no podía dormir, lloraba. Dentro de esas pérdidas, mi matrimonio

Gaby Ortiz usó el vestido de novia de la madre de Arturo en 1982 (Foto: Archivo)

La historia de Gaby Ortiz y Arturo Peniche comenzó a inicio de la década de los 80, cuando el mejor amigo del actor le presentó a su hermana, de quien de inmediato se enamoró y tras nueve meses de noviazgo decidieron casarse. Incluso Gaby usó el vestido de novia de la mamá de Arturo, quien desde los tres meses de haber iniciado la relación ya le pedía casarse.

“Lo primero que vi en Gaby fue su cuerpo, fue su rostro, fue su guapura, su belleza y cuando tuve la oportunidad de recorrer todo ese mapamundi de su piel, de su alma, de su ser, de sus pensamiento, de su bondad, de su nobleza, de su carácter, es una mujer de carácter fuerte, eso es lo que me enamoró”, reveló Arturo en 2015 para la cadena Univisión.

Ella con 20 años y él con 19, la pareja formó una familia y dos años después de haber llegado al altar procrearon a su primera hija, Khiabet Peniche; en 1986 llegó Brandon, actor y actual conductor titular del programa matutino Venga la alegría.

Fue el hermano de Gaby, amigo cercano de Arturo, quien los presentó y el flechazo fue inmediato (Foto: Archivo)

Durante todos estos años la pareja había dado muestras públicas de su amor y su sólida relación, a la vez que él desarrollaba su fructífera carrera actoral como galán de telenovelas.

Al convertirse en uno de los actores favoritos del público y solicitado para protagonizar gran cantidad de melodramas, principalmente en Televisa, su popularidad entre las mujeres también fue en ascenso, sin embargo su corazón siempre perteneció a su esposa, de quien siempre se expresó cariñosamente.

A pesar de estar rodeado de grades bellezas en el medio actoral, Arturo reveló que nunca cayó en la tentación de serle infiel a Gaby, y valoró la relación con ella como “única”. Así lo dijo el histrión para en la misma charla ocurrida de 2015:

Él tenía 19 años y ella 20 cuando contrajeron matrimonio (Foto: Archivo)

Claro que he tenido antojos, no estoy ciego y cuando veo una mujer con cuerpazo y bella, claro que he pensado muchas cosas, pero en la vida he sido más leal que fiel, mi esposa merece todo mi respeto y puedo presumir que duermo tranquilo, porque no porque te llene la pupila una mujer, tienes que estar con esa mujer, para nada, mi esposa es la mujer más hermosa que he conocido y la relación que llevamos es única

Por su parte, Gaby no ha emitido ninguna declaración al respecto, mientras que Brandon Peniche le contó a la periodista Flor Rubio que se enteró de la situación gracias a ella y prefirió mantenerse al margen.

“Creo que lo dice muy bien mi papá, mi hermana y yo tenemos que ser las personas más neutrales, los amamos, yo hablo con mi papá, está bien; hablo con mi mamá, está bien, pero pues ya meternos más no podemos, ni hablar del tema”, comentó el conductor.

