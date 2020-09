Amor a prueba de reflectores: las parejas de famosos más duraderas del espectáculo

Los Lora, los Capetillo y los Fernández son sólo algunos de los famoso que se han mantenido unidos a través de los años (Foto: Cuartoscuro/Instagram@bibygaytan/@_vicentefdez)

Tras darse a conocer la separación por la que atraviesa Arturo Peniche con su esposa Gaby Ortiz luego de 38 años de matrimonio, el público en las redes sociales se mostró conmocionado pues la pareja era una de las más estables y consolidadas del medio del espectáculo latino.

El actor reveló que en este periodo no únicamente perdió a algunos seres queridos a causa del coronavirus, sino que también su relación con la mujer a quien se mantuvo unido desde 1992, y admitió que su relación se vio desgastada al grado de que fue él quien optó por distanciarse. Aunque no contempla el divorcio, Peniche aseguró mantenerse firme en su decisión.

Encontrar a una pareja estable dentro del medio artístico puede parecer algo complicado, pues a veces el glamour y la fama no se llevan muy bien con el amor, por ello lograr un balance entre la vida pública y la personal puede no siempre resultar satisfactorio.

Arturo Peniche y Gaby Ortiz se casaron en 1982 y desde hace más de un mes se mantienen distanciados (Foto: Twitter@CarLon_2020)

Varias parejas de celebridades son un ejemplo de que el amor puede perdurar por muchos años, convirtiéndose en la prueba de que una relación ante los reflectores y el asedio de la prensa y los admiradores también puede pervivir.

Tal es el caso de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo , quienes aunque ya se conocían desde sus años en Timbiriche, comenzaron su romance cuando compartían el estelar de la telenovela Baila conmigo a inicios de la década de los 90. Desde aquel momento hasta la actualidad se han consolidado como una de las parejas más estables, pues tras casarse en junio de 1994, en una ceremonia transmitida en vivo en cadena nacional, formaron una familia con sus hijos Eduardo Jr., Ana Paula, Alejandra y los gemelos Daniel y Manuel.

La boda de los Capetillo Gaytán fue televisada, convirtiéndose en pionera en este tipo de transmisiones (Foto: Instagram @bibygaytan)

Vicente Fernández y doña María del Refugio, conocida como “Cuquita”, se conocieron siendo tan solo unos niños, pero fue en su juventud cuando se enamoraron y desde 1963, la pareja ha permanecido unida con sus cuatro hijos, dando lugar a la llamada “dinastía Fernández": Vicente, Gerardo, Alejandro y Alejandra. Tras 57 años de matrimonio, la de “el charro de México” y su esposa es una gran historia de amor en la farándula mexicana.

Vicente Fernández y su esposa crecieron juntos pues sus familias son muy allegadas (Foto: Instagram @vicentefernandez)

A mediados de la década de los 70 el romance surgió entre Amanda Miguel y Diego Verdaguer , pues los cantantes argentinos que han desarrollado su carrera en México tienen 45 años casados por lo civil, y no fue sino hasta cuando cumplieron cuatro décadas que decidieron reafirmar su amor con una ceremonia religiosa en la que Amanda lució un vestido blanco y Diego fue encaminado al altar por a hija que procrearon juntos: Ana Victoria, quien ya cuenta con una carrera como cantante.

Recientemente Amanda Miguel se mostró celoso por el beso que Diego se dio con Galilea Montijo en un video de 2009 (Foto: Instagram @yoamandamiguel)

En el rock nacional también Cupido ha lanzado su flecha, pues cuando Chela Lora acudió al emblemático Festival Rock y Ruedas de Avándaro, donde se presentó Three Souls in My Mind, banda que se convertiría en El Tri de México, quedó flechada por el vocalista, Alex Lora . La pareja que cumplió 48 años de estar juntos y 40 de casados, en meses pasados reafirmó sus votos matrimoniales con una ceremonia que fue transmitida por sus redes sociales. En 1983, los famosos procrearon a Celia Lora, quien se ha convertido en un polémico personaje de la farándula nacional.

Chela Lora funge como vocera y representante de "El Tri de México" (Foto: Instagram @alexlora)

El actor Erik del Castillo y su esposa Kate Trillo pueden presumir de un matrimonio de 50 años, convirtiéndose en una de las parejas más longevas del medio. Sus hijas Kate y Verónica los han acompañado a través de sus varias décadas de romance.

Los Del Castillo Trillo son quizá la pareja más longeva del espectáculo mexicano (Foto: Instagram @katedelcastillo)

En 1999 fue Emilio Estefan quien presentó a Thalía con Tommy Mottola en una cena pactada con tal propósito. De inmediato el flechazo entre la estrella mexicana y el entonces presidente de Sony Music acaparó las portadas de espectáculos.

Thalía y Tommy se casaron en el año 2000 cuando la cantante saltó al mercado internacional (Foto: Instagram: thalia)

Fue en el año 2000 cuando, no importando la diferencia de edades que no pocos criticaron, contrajeron matrimonio en una suntuosa boda en la catedral de San Patricio en Nueva York, misma que robó la atención internacional. En 2007 procrearon a Sabrina Sakäe, y en 2011, a Matthew Alejandro, los niños con quienes completaron su famosa familia. Con 20 años de relación, la pareja se consolida como una de las más duraderas del mundo de la fama.

