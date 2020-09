Saldrá una nueva caravana migrante de Honduras hacia México

Esta caravana estaría formada por un gran grupo de personas entre las que se encontrarían familias completas. (Foto: Reuters/Andres Martinez Casares)

Luego de varios meses de confinamiento por el coronavirus, migrantes hondureños decidieron volver a emprender el viaje hacia los Estados Unidos. Convocaron una nueva caravana que pretende tomar camino el primer día de octubre.

Fue por medio de redes sociales que se dio a conocer la convocatoria. De acuerdo con El Universal, Itsmania Platero, una activista por los derechos humanos, aseguró que la razón por la que los hondureños marcharán hacia México es que huyen de condiciones adversas como la violencia, el hambre y el desempleo que generó el COVID-19.

Esta caravana estaría formada por un gran grupo de personas entre las que se encontrarían familias completas. Además, se espera que esta vaya incrementando conforme avance hacia la frontera de México con Estados Unidos.

Todo comenzará el próximo 1 de octubre a las 4:00 horas del día tras haberse concentrado en la Catedral Metropolitana de San Pedro Sula.

Desde 2018 el tema de las caravanas migrantes ha llamado la atención tanto de la población mundial como de los gobiernos. Sin embargo, la más reciente tuvo lugar en enero de este año, poco antes de que se desatara la pandemia de coronavirus. Esta logró llegar hasta 12 kilómetros antes de la frontera entre México y Guatemala, en el municipio Frontera Hidalgo. El conglomerado de caminantes fue desmantelado en un polémico actuar de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración.

México se ha visto presionado a frenar la migración que viene del sur y, recientemente, la agencia de noticias The Associated Press dio a conocer que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador asignó en 2019 más de cuatro millones de dólares del conocido como Fondo México para rehabilitar centros de detención migratoria y trasladar hacia el sur del país a migrantes o solicitantes de asilo devueltos por Estados Unidos que acabaron repatriados o, en algunos casos, abandonados a su suerte en distintos puntos del país.

Creado por el gobierno mexicano en 2011 con el propósito de contribuir con el desarrollo económico y social de Centroamérica y el Caribe, el fondo ha financiado más de una docena de proyectos, sobre todo de infraestructura, en esas regiones. Sin embargo, a mediados de 2019 se rediseñó para atender la crisis migratoria en Mexico, justo unas semanas después de que el gobierno de Donald Trump amenazara con imponer aranceles a las importaciones mexicanas a menos que México contuviera el flujo migratorio.

Después de tensas negociaciones, ambos países llegaron a un acuerdo mediante el cual México esquivó los aranceles y se comprometió a desplegar de miles de efectivos de la recién creada Guardia Nacional y permitir a solicitantes de asilo en Estados Unidos permanecer en territorio mexicano mientras sus casos eran procesados.

Lo que no se supo entonces es que los objetivos del Fondo México también fueron modificados para dedicar recursos al tema migratorio, lo que para analistas y expertos es una clara distorsión de sus objetivos para cumplir con las exigencias del gobierno de Donald Trump.

El martes por la tarde, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló en una carta a The Associated Press que el monto reasignado es “muy pequeño”, de apenas 4% del total de recursos del Fondo México. Además, afirmó que la decisión fue tomada “exclusivamente” por el gobierno mexicano y que obedeciendo “a la protección y defensa de los intereses de México y no de Estados Unidos ni de ningún otro país”.

