Aprende en Casa II de la SEP: clases en internet y preguntas del miércoles 23 de septiembre para primaria

PARA PRIMERO DE PRIMARIA:

Conocimiento del Medio: Resuelvo conflictos

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás la diversidad de formas de comportamiento y sugerirás reglas que favorecen la convivencia en la escuela y la familia.

Reflexionaras sobre como actuar ante una situación o problema cotidiano y cómo resolverlo.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video y repasa los pasos ahí aconsejan.

1. Resolver tus conflictos

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=299





Matemáticas: De pequitas y puntitos

¿Qué vamos a aprender?

Continuarás aprendiendo a resolver problemas de suma y resta con números naturales menores que 100 utilizarándo el conteo de objetos.

Ocuparás el siguiente material: cuaderno u hojas, lápiz, colores, goma, sacapuntas, un dado y tu libro de texto Matemáticas

¿Qué hacemos?

Realizarás ejercicios para contar con ayuda de un cuento y un juego. Deberás intentar responder primero usando tus habilidades de cálculo mental, y luego utilizar el conteo de objetos para comprobar tus resultados

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=299





Lenguaje: Cuando cuentes cuentos

¿Qué vamos a aprender?

Escucharas la lectura de cuentos infantiles, y tratarás de anticipar el contenido de la historia para después verificar tu predicción.

Consulta tu libro de texto Lengua Materna. Español. Primer grado, u otros libros que tengas en casa o en internet.

¿Qué hacemos?

Abre tu libro en las páginas 23, 24 y 25, donde se encuentra el cuento llamado “Rafa, el niño invisible”. Observa las ilustraciones con detenimiento y anota en una hoja o en tu cuaderno ¿De qué crees que trata este cuento?

Luego de que leas el cuento, o lo escuches en el video, revisa si coincidió con lo que pensabas que se trataba, es una estrategia que te puede ayudar a entender mejor lo que lees. Comenta el cuento con tu familia y regístralo en tu pasaporte de lectura.

1. CUENTO RAFA EL NIÑO INVISIBLE

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=299





Inglés: Jugando con los saludos en inglés

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás palabras y expresiones en inglés que se usan para saludar.

¿Qué hacemos?

Cantaras una canción donde encontraras los saludos que debes aprender a decir en inglés, y lo que significan en español. También leerás un cuento en inglés para identificar las frases de saludo que ahí se mencionan.l

1. How are you? I’m fine. (Greeting song) - English song for Kids - Exciting song

Termina la sesión con esta linda canción. Ponte de pie para cantar, bailar y hacer un poco de ejercicio junto con tu acompañante.

2. The Goodbye Song for Children

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=299





