Ebrard revira a amenazas de Muñoz Ledo: estoy vacunado “contra la mezquindad y la calumnia”

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard Casaubón, respondió fuerte a las recientes declaraciones que el diputado Porfirio Muñoz Ledo, candidato a la dirigencia del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), realizó recientemente, en donde aseguró que el secretario de Relaciones Exteriores “está ansioso” por ser el próximo presidente de México.

Ebrard Casaubón dijo que el único proceso que lo ocupa en este momento es en traer la vacuna contra el Covid-19 al país. Además agregó que sus convicciones funcionan como una vacuna contra la mezquindad y las calumnias.

"El único proceso en el que estoy involucrado es este que acabo de presentar, que es como traer a México rápidamente las vacunas, que es lo que me ha instruido el señor presidente, no estoy en otro proceso de ninguna naturaleza, esa es mi preocupación y mi dedicación.

Y le diría y con esto termino, si se me permite el símil; desde que entramos a este gobierno nos dijo el señor presidente: `ustedes necesitan tener convicción para estar aquí, el que no tenga convicción no acepte, no es bienvenido, no debe estar para estar aquí el que no tenga las convicciones que nos animan`, y eso opera como una vacuna contra la mezquindad y la calumnia, no nos distraemos.

Y es lo que nos ha pedido el presidente y lo que vamos a seguir haciendo", dijo fuerte el canciller mexicano.

El diputado Muñoz Ledo en una entrevista que concedió a El País dijo que Marcelo Ebrard estaba realmente ansioso por llegar a la presidencia de México, por lo que jugó distintas cartas en su pasada visita a los Estados Unidos para encontrarse, junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, con el mandatario Donald Trump.

“Mi querido amigo, lo digo con respeto, Marcelo Ebrard, está ansioso, ganoso, desembocado para ser presidente de la república. En todos sus actos lo demuestra. Jugó un juego suyo en Washington. Eso llegó hasta nuestra representación en Washington. Que se cuide. Perdóname, Marcelo, pero te vas a ir del partido si sigues así. Yo me comprometo. Te vas.”, dijo al medio de comunicación internacional.

Además, lo invitó a “encabezar la derecha mexicana”, con el objetivo de que “el país tenga una derecha abierta y una izquierda abierta”.

