Mamá de niña víctima de abuso sexual se ató en la Secretaría de Gobernación para exigir justicia

Marcela Alemán llevó este jueves su exigencia de justicia para su hija víctima de abuso sexual a la Secretaría de Gobernación, en donde se amarró a una de las rejas de la institución ubicada en la Ciudad de México.

“Yo no busco dinero, no busco una despensa, busco acceder a los derechos que tiene mi hija porque es víctima. Quiero justicia y que esos malditos que violaron a mi bebé paguen porque no puedo vivir con eso y menos mi hija”, dijo Alemán mientras su mano derecha estaba atada al enrejado de la dependencia que dirige Olga Sánchez Cordero.

Antes de atarse a la Secretaría de Gobernación, Marcela Alemán se amarró a una silla dentro de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el Centro Histórico de la capital para exigir justicia para su hija.

La madre de la pequeña decidió recurrir a este tipo de protesta porque considera que a ya casi tres años del abuso sexual hacia su hija no ha habido impartición de justicia.

La hija de Marcela Alemán denunció que su hija Lya fue abusada sexualmente por unas cuatro personas cuando durante su estancia en el colegio Instituto Gonzalo Urbina, en San Luis Potosí. Los abusadores laboraban en la escuela, de acuerdo con el testimonio de Marcela Alemán.

La protesta de Marcela Alemán en la CNDH fue seguida por más mujeres en apoyo a ella y otras víctimas. Incluso, el movimiento llevó a que Rosario Piedra, titular de la Comisión, fuera cuestionada sobre estos casos en una comparecencia en el Senado de la República. Las mujeres que tomaron esas instalaciones de la CNDH mostraron la despensa del lugar con supuestos cortes de carne de alto costo. También intervinieron pinturas de personajes históricos como Francisco I. Madero, lo cual fue criticado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Marcela Alemán dijo que no tiene miedo a nada y por eso recurre a este tipo de protesta -amarrarse a las instalaciones- para exigir que las autoridades tomen cartas en el asunto de su hija y de todas las víctimas que tienen miedo de protestar.

“(Lya) No tiene vida, está desde las 3 de la mañana sin dormir por temor y no es justo. Eso es lo que me da rabia y me indigna ¿por qué tengo que suplicar justicia de esta manera”, dijo la mujer de acuerdo con videos de ella afuera de Gobernación difundidos en redes sociales.

“Ya perdí todo, no me importa nada, más que la justicia”, añadió.

Por separado, otro grupos de mujeres que tomó las instalaciones de la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH) sostiene una reunión este jueves con funcionarios federales en la Secretaría de Gobernación, de acuerdo con reportes del diario El Universal. Se trataría de la segunda reunión entre autoridades y las manifestantes luego de la toma del recinto de la CNDH en el Centro Histórico.

El 9 de septiembre pasado, la secretaria Olga Sánchez Cordero ofreció a las mujeres que tomaron la CNDH acompañamiento legal para seguir y resolver los casos en que sus familiares han sido víctimas.

Yesenia Zamudio, que pertenece al colectivo Ni Una Menos y madre de una víctima de feminicidio, lidera el grupo de diálogo con Olga Sánchez Cordero.

Hasta el momento, la dependencia no ha dado detalles sobre el encuentro ni acciones que pudiera emprender luego de este diálogo.

