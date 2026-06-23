Las propiedades que Gertz Manero escondió por años y las que sigue sin declarar: lo que reveló la declaración patrimonial del embajador en Reino Unido

La declaración patrimonial fue recibida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno varios meses después de que Gertz Manero dejara la Fiscalía General de la República. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

La primera declaración patrimonial pública de Alejandro Gertz Manero desde que asumió funciones como embajador de México en Reino Unido permitió conocer una parte importante de los bienes que integran su patrimonio, información que permaneció fuera del escrutinio público durante los años en que encabezó la Fiscalía General de la República (FGR).

El documento, presentado ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, incluye 13 inmuebles, vehículos de colección, joyas, obras de arte y cuentas bancarias reportadas por el exfiscal tras incorporarse al servicio exterior mexicano.

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La declaración muestra que Gertz Manero registró casas, terrenos, un edificio y un departamento obtenidos mediante herencias, cesiones y compras realizadas a lo largo de varias décadas, de acuerdo con un reportaje del periodista Rodrigo Gutiérrez, publicado en la revista Froji MX.

De acuerdo con la publicación, diez de las propiedades fueron adquiridas por herencia o cesión. Entre ellas aparecen inmuebles que recibió cuando tenía apenas tres años de edad. La primera propiedad heredada corresponde a una casa de 166 metros cuadrados incorporada a su patrimonio en 1943. Posteriormente sumó otras viviendas heredadas de distintas dimensiones entre 1944 y 2013.

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La declaración también reporta dos inmuebles obtenidos mediante cesión por parte de la Universidad de las Américas, institución de la que fue rector durante más de dos décadas. Se trata de un terreno de 451 metros cuadrados y una casa de 922 metros cuadrados.

Casas compradas en México, Estados Unidos y Europa

Además de los bienes heredados, el actual embajador declaró tres propiedades adquiridas mediante compra.

La primera es una casa de 715 metros cuadrados adquirida en 1996 por 2.3 millones de pesos pagados de contado. Posteriormente compró una vivienda de 160 metros cuadrados mediante un crédito por 1.1 millones de dólares y, años después, un departamento valuado en un millón de euros, también pagado en una sola exhibición.

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El patrimonio declarado incluye además siete vehículos. Entre ellos figuran dos Rolls Royce, un Mercedes Benz, un Cadillac, un Ford Lincoln, un Ford Galaxie y un Dodge Dart. Algunos fueron adquiridos por compra y otros mediante herencia.

El 6 de mayo de 2026, Gertz Manero presentó sus cartas credenciales ante el rey Carlos III, formalizando su acreditación como representante del Estado mexicano. (Crédito: Reuters)

En el apartado de bienes muebles, Gertz Manero reportó joyas, relojes y monedas con un valor declarado superior a 18 millones de pesos, además de obras de arte valuadas en aproximadamente 8 millones de pesos. Según la declaración, estos bienes fueron recibidos mediante herencia.

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Las propiedades que aún generan preguntas

Aunque la declaración patrimonial permitió conocer por primera vez de manera pública buena parte de los bienes reportados por el exfiscal, algunos medios habían documentado previamente la existencia de inmuebles que no figuraban en los registros patrimoniales conocidos durante su gestión al frente de la FGR.

Investigaciones periodísticas publicadas en años anteriores señalaron propiedades vinculadas a Gertz Manero en España, así como operaciones inmobiliarias relacionadas con la Universidad de las Américas que fueron objeto de revisión pública. Parte de esos señalamientos surgieron cuando el entonces fiscal mantenía reservada la información sobre su patrimonio.

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¿Cuándo presentó la declaración y por qué se hizo pública?

La declaración patrimonial fue recibida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno el 15 de junio de 2026, varios meses después de que Gertz Manero dejara la Fiscalía General de la República para asumir la representación diplomática de México en Reino Unido.

Su salida de la fiscalía ocurrió a finales de 2025 y posteriormente fue ratificado por el Congreso como embajador mexicano en Londres. En mayo de 2026 presentó sus cartas credenciales ante el rey Carlos III, formalizando su acreditación como representante del Estado mexicano.

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Diversos reportes periodísticos señalan que el cambio de cargo obligó al exfiscal a presentar una nueva declaración patrimonial bajo las reglas aplicables a los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que permitió que la información fuera publicada en la plataforma oficial de declaraciones patrimoniales.

¿Existían antecedentes públicos sobre su patrimonio?

Durante los años en que encabezó la FGR, la información patrimonial de Gertz Manero permaneció fuera del acceso público. Diversas investigaciones periodísticas y solicitudes de transparencia cuestionaron la reserva de esos datos, mientras que medios nacionales documentaron propiedades, cuentas e inversiones atribuidas al entonces fiscal.

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El País reportó que esta es la primera ocasión en que se conoce públicamente una declaración patrimonial completa de Gertz Manero, después de décadas de trayectoria en el servicio público. El medio señaló que, mientras estuvo al frente de la FGR, el funcionario evitó transparentar sus bienes bajo el argumento de la autonomía constitucional de la institución.