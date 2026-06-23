Ni el Mundial logra cambiar el marcador: la inflación y la incertidumbre económica pesan sobre los hogares mexicanos

La situación de inflación en México eleva los precios de productos básicos como tomates, huevos, papas y naranjas, lo que refleja la preocupación de las familias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Superado el primer semestre de 2026, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) dio a conocer un balance sobre el panorama de la economía mexicana. El periodo reciente ha estado marcado por desafíos severos para los consumidores, quienes han enfrentado un entorno de precios elevados y una inflación persistente que ha golpeado con fuerza el poder adquisitivo de las familias.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la organización, señaló que la tradicional “cuesta de enero” se transformó este año en una pendiente prolongada. Productos básicos como el tomate, los cítricos, el huevo y la papa han experimentado aumentos notables, reflejando una tendencia inflacionaria que persiste y afecta directamente a millones de hogares en todo el país.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el contexto internacional y la política monetaria también han influido en la dinámica interna. Mientras la Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener sin cambios las tasas de interés ante la incertidumbre global, el Banco de México buscó transmitir mensajes de estabilidad al reducir su tipo, argumentando que la inflación está bajo control estructural.

Impacto del Mundial y factores climáticos en el consumo

Durante el segundo trimestre, las expectativas económicas estuvieron marcadas por la celebración del Mundial 2026 en el país. Anticipando la llegada de más de cinco millones de turistas y una derrama de alrededor de 2.500 millones de dólares. No obstante, a medida que avanza el torneo de futbol, las cifras reales parecen alejarse de las proyecciones iniciales, tanto en visitantes como en consumo.

PUBLICIDAD

Rivera advirtió que aunque el evento deportivo genera entusiasmo, su efecto económico será temporal y se desvanecerá una vez concluido el campeonato o con la eliminación de la selección nacional.

Un jugador de fútbol con la camiseta de México, en un campo agrietado por el calor extremo, ilustra los efectos de la inflación en productos básicos y la escasez energética en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al mismo tiempo, la temporada ha estado condicionada por factores climáticos extremos. Este año, debido al fenómeno de El Niño, se prevé una canícula sin precedentes para julio y agosto. Altas temperaturas podrían derivar en apagones eléctricos, escasez de agua y facturas de luz elevadas, agravando la situación para miles de familias y pequeños comercios. Estos problemas estacionales suman presión al ya complejo entorno económico.

PUBLICIDAD

Inestabilidad internacional afecta la economía nacional

El escenario internacional añade nuevos focos de preocupación. La persistente tensión entre Estados Unidos e Irán mantiene inestabilidad en mercados clave como el petróleo, especialmente por el control del estratégico estrecho de Ormuz. Estas fluctuaciones impactan directamente en los precios globales de hidrocarburos y, en consecuencia, en los costos de insumos y productos en México.

En el ámbito comercial, la incertidumbre en torno al T-MEC es otro factor relevante. El acuerdo enfrenta retrasos y existe una postura del presidente Donald Trump que cuestiona su rentabilidad, sugiriendo incluso una eventual salida del pacto con México y Canadá. Esto añade más incertidumbre al futuro de las exportaciones mexicanas y al ambiente de negocios en el país.

PUBLICIDAD

A nivel interno, la ofensiva estadounidense contra los cárteles del narcotráfico, al ser catalogados como organizaciones terroristas, representa una amenaza directa para la soberanía y estabilidad nacional. Además, el impulso inicial del nearshoring (la estrategia de relocalización de empresas asiáticas hacia México) ha perdido fuerza, prácticamente desapareciendo del debate público frente a la acumulación de riesgos e incertidumbre.

Frente a estos desafíos, Rivera concluyó que el cierre de 2026 se proyecta complicado, con inflación alimentaria en aumento, consumo moderado y una sensación generalizada de incertidumbre económica.

PUBLICIDAD

Utilizando una metáfora futbolística, comparó la situación con una pausa de hidratación en un partido bajo calor extremo: un respiro momentáneo que no cambia las adversas condiciones del juego, anticipando un segundo tiempo aún más difícil para el país.