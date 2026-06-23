Iker Casillas apoya a Guillermo Ochoa y pide que sea titular ante Chequia como homenaje a su carrera

El exguardameta del Real Madrid aseguró que sería una forma justa de reconocer una carrera histórica.

La posibilidad de ver nuevamente a Guillermo Ochoa bajo los tres postes de la Selección Mexicana ha generado una intensa conversación entre aficionados, analistas y figuras históricas del futbol internacional. A pocos días de que el Tricolor dispute su último compromiso de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, ha cobrado fuerza una propuesta que busca reconocer la trayectoria del veterano guardameta.

Diversas voces han planteado que Ochoa sea considerado para iniciar el encuentro frente a Chequia, un movimiento que representaría mucho más que una simple decisión deportiva. Para muchos, se trataría de un homenaje simbólico a una carrera que ha dejado huella dentro del futbol mexicano y en los escenarios más importantes del planeta.

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El portero de México Guillermo Ochoa enrena en la Ciudad de México el 10 de junio del 2026. (AP Foto/Fernando Llano)

La idea ha provocado opiniones divididas. Mientras algunos consideran que el equipo debe mantener a Raúl Rangel como titular para preservar la continuidad del proyecto deportivo, otros creen que el momento es ideal para reconocer a uno de los jugadores más emblemáticos en la historia reciente del combinado nacional.

Entre quienes respaldan esta posibilidad aparece una voz autorizada en el mundo del futbol: Iker Casillas. El exportero español, recordado por su brillante trayectoria con el Real Madrid y por conquistar la Copa del Mundo de 2010 con España, se mostró favorable a que el arquero mexicano tenga participación desde el arranque en el duelo contra los europeos.

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Durante una intervención en un programa deportivo, Casillas destacó la magnitud de la carrera de Ochoa y señaló que muy pocos futbolistas han logrado construir una historia semejante dentro de las Copas del Mundo.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Korea - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 18, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa during the warm up before the match REUTERS/Daniel Becerril

“Yo lo veo bien, como te lo dije un poco antes, también es un tributo, un homenaje; es una persona que ha jugado seis mundiales, que parece fácil, pero eso es impensable. Yo creo que sería un gesto bonito para una figura que ha tenido el futbol mexicano, un portero importante”, expresó en Deportv.

Las palabras del exguardameta español rápidamente generaron repercusión entre los seguidores del Tricolor, quienes han debatido durante los últimos días si el partido contra Chequia representa la oportunidad adecuada para rendir tributo a uno de los referentes más importantes de la selección.

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A lo largo de su carrera internacional, Memo Ochoa ha protagonizado actuaciones que quedaron grabadas en la memoria colectiva de la afición mexicana. Sus intervenciones en distintos mundiales lo convirtieron en una figura reconocida a nivel internacional y en uno de los jugadores más identificados con la camiseta nacional.

Además de sus destacadas actuaciones, el arquero logró una marca que muy pocos futbolistas pueden presumir. Su presencia en seis ediciones de la Copa del Mundo lo colocó dentro de un grupo exclusivo de jugadores que han alcanzado una longevidad extraordinaria en el máximo torneo de selecciones.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Korea - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 18, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa during the warm up before the match REUTERS/Daniel Becerril

Esa experiencia es precisamente uno de los argumentos que utilizan quienes apoyan su regreso a la alineación titular. Consideran que, independientemente del resultado, permitirle disputar este encuentro representaría una manera de reconocer una trayectoria construida a lo largo de más de dos décadas.

Por otra parte, quienes se oponen a la propuesta argumentan que las decisiones deben tomarse únicamente con criterios deportivos y que el presente de Raúl Rangel justifica mantenerlo como responsable del arco mexicano.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Entrenamiento de México - Sports Arena, Guadalajara, México - 17 de junio de 2026. El seleccionador de México, Javier Aguirre, observa a Guillermo Ochoa durante el entrenamiento. REUTERS/Paul Childs

La última palabra corresponderá al cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre, quien deberá definir la alineación para el compromiso que cerrará la participación del Tricolor en la fase inicial del torneo.

El enfrentamiento entre México y Chequia está programado para el miércoles 24 de junio en el Estadio Ciudad de México. El encuentro comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro del país, y podrá seguirse a través de las transmisiones de Azteca Deportes, TUDN y la plataforma ViX.

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Mientras llega el silbatazo inicial, la discusión continúa abierta. Lo cierto es que, juegue o no desde el arranque, Guillermo Ochoa ya ocupa un lugar privilegiado en la historia de la Selección Mexicana y del futbol mundial.