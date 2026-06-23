Mezcal, arte y tradición: dónde ver lo mejor de Oaxaca mientras disfrutas del Mundial 2026 en CDMX

(Cortesía Gobierno del Estado de Oaxaca)

Mientras México vive la emoción de la Copa Mundial de Futbol 2026, Oaxaca busca aprovechar la llegada de miles de visitantes nacionales e internacionales para mostrar una de sus mayores fortalezas: su riqueza cultural, artesanal, gastronómica y productiva.

Casa Hecho en Oaxaca es el espacio donde el público puede disfrutar de los productos, tradiciones y expresiones artísticas que distinguen al estado, con sedes en Ciudad de México y Guadalajara esta iniciativa se suma a una exposición fotográfica que muestra la relación entre el deporte y la cultura oaxaqueña.

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"Queremos que más personas se enteren que estaremos compartiendo toda nuestra cultura, gastronomía y riqueza, y que se acerquen a comprarnos y que pasen la voz de que Oaxaca llega a Ciudad de México y a Guadalajara“, explicó Miriam Anjuly Saavedra, subsecretaria de Crecimiento y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Oaxaca.

Una ventana para los productores oaxaqueños

Uno de los principales objetivos del proyecto es abrir nuevos mercados para las empresas y talleres locales que cuentan con el distintivo Hecho en Oaxaca, una certificación que reconoce productos elaborados en la entidad.

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Más de 50 productores participan en esta muestra con artículos que van desde artesanías hasta productos agroindustriales, además de mezcal y cerveza artesanal.

Casa Hecho en Oaxaca instala sedes en Ciudad de México y Guadalajara para exhibir, vender y promover productos y tradiciones del estado. (Cortesía Gobierno del Estado de Oaxaca)

En Ciudad de México, la Casa Hecho en Oaxaca se instaló en la Casa de Representación del Gobierno del Estado, donde funciona como un espacio de exhibición, venta y promoción. Paralelamente, Guadalajara alberga otra sede dentro del emblemático Museo Cabañas, uno de los recintos culturales más importantes del país.

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"Si bien es un punto de venta para los productores, también nuestro objetivo es que puedan obtener clientes a largo plazo y que puedan obtener clientes en estas ciudades o inclusive internacionalmente. Tendremos encuentros de negocios para que se puedan comercializar todas las piezas que llevan en otros niveles, tanto nacionales como internacionales“, señaló.

El Mundial como escaparate para Oaxaca

Además de promover productos y artesanías, Oaxaca busca despertar el interés de los visitantes por conocer el estado y asistir a una de sus celebraciones más representativas: la Guelaguetza.

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El proyecto abre mercados para empresas y talleres con el distintivo Hecho en Oaxaca, una certificación para productos elaborados en la entidad. (Cortesía Gobierno del Estado de Oaxaca)

La cercanía entre las actividades mundialistas y las festividades de la Guelaguetza representa una oportunidad para atraer turistas que, después de visitar las ciudades sede, puedan extender su viaje hacia Oaxaca.

La subsecretaria destacó que esta iniciativa también retoma la experiencia obtenida por Oaxaca como estado invitado en el Festival Internacional Cervantino de 2024, donde los productores locales lograron una derrama económica cercana a los seis millones de pesos en apenas 20 días.

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Ahora, la expectativa es superar esos resultados y aprovechar la atención global que genera el Mundial para abrir nuevos canales de comercialización para las empresas oaxaqueñas.

De la fotografía al encuentro con la cultura oaxaqueña

A la oferta comercial se suma la exposición “Fotografía y Deportes en Oaxaca”, presentada en el Museo de Arte Popular.

Oaxaca busca aprovechar la Copa Mundial de Futbol 2026 para atraer visitantes y proyectar su cultura, gastronomía, artesanía y producción local. (Cortesía Gobierno del Estado de Oaxaca)

La muestra es resultado de una colaboración con el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y reúne obras que retratan la manera en que el deporte forma parte de la vida cotidiana, las tradiciones y las expresiones sociales de las comunidades oaxaqueñas.

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Las fotografías pertenecen al acervo cultural impulsado por el artista oaxaqueño Francisco Toledo y muestran cómo disciplinas deportivas, juegos tradicionales y actividades comunitarias forman parte de la identidad de la entidad.

Entre los artistas participantes se encuentran Víctor Mortales, Baldomero Robles, Leobardo García, Sabino Guisu, Gilbert Olmos, Jorge Santiago, Eva Lepiz, Eduardo González, Karina Juárez, Federico Jiménez, Francisco Ramos, Regina Mejía y Alberto “El Negro” Ibáñez.

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¿Dónde y cuándo visitar las muestras?

Quienes deseen conocer de cerca la cultura, el arte y los productos de Oaxaca podrán hacerlo en tres espacios habilitados durante las próximas semanas en Ciudad de México y Guadalajara.

(Cortesía Gobierno del Estado de Oaxaca)

Exposición “Fotografía y Deportes en Oaxaca”

Las obras exploran la relación entre el deporte, la cultura y las expresiones sociales de Oaxaca, ofreciendo una mirada distinta sobre la identidad del estado.

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Sede: Museo de Arte Popular, ubicado en Revillagigedo 11, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.

Fechas: Del 10 al 28 de junio

Horario: De 10:00 a 17:00 horas

Casa Hecho en Oaxaca en Ciudad de México

Este espacio reúne a más de 50 productores, artesanos y marcas con el distintivo Hecho en Oaxaca, quienes exhiben y comercializan productos agroindustriales, artesanías, mezcal, cerveza artesanal y otros artículos representativos del estado.

Sede: Casa de Representación del Gobierno de Oaxaca, ubicada en Shakespeare 68, colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.

Fechas: Del 10 al 28 de junio

Horario: De 10:00 a 19:00 horas

Casa Hecho en Oaxaca en Guadalajara

La segunda sede de la muestra se encuentra en el Museo Cabañas, donde además de la exhibición y venta de productos oaxaqueños se realizan actividades de promoción cultural y encuentros de negocios.

Sede: Museo Cabañas

Fechas: Del 12 de junio al 3 de agosto

Horario: De 10:00 a 19:00 horas

(Cortesía Gobierno del Estado de Oaxaca)

Estas actividades representan una oportunidad para mostrar la riqueza cultural del estado, pero también para fortalecer la economía local mediante la creación de nuevos vínculos comerciales.