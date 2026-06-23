“Es un adicto”: la vez que El Chapo Guzmán se operó para mejorar su desempeño en el amor pero se casi muere

La mujeres de Joaquín el Chapo Guzmán

No es ningún secreto que Joaquín “El Chapo” Guzmán disfrutaba tener compañía femenina pero lo que no es tan conocido es que su vanidad lo llevó presuntamente a operarse para mejorar su desempeño en el ámbito íntimo.

Su largo historial de relaciones incluyen a tres esposas principales reconocidas oficialmente y varias novias, amantes y vínculos sentimentales que han sido documentados por Infobae.

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Las esposas principales

María Alejandrina Salazar Hernández: primera esposa, con quien contrajo matrimonio en 1977 y tuvo cuatro hijos: Archivaldo Iván, Jesús Alfredo, César y Alejandrina Gisselle.

Joaquín "El Chapo" Guzmán y Lucero Sánchez, "La Chapodiputada". (Captura de pantalla)

Griselda López Pérez: segunda esposa (también conocida como Karla Pérez Rojo), madre de Ovidio, Joaquín, Édgar y Griselda Guadalupe.

Emma Coronel Aispuro: su tercera esposa y exreina de belleza. Se casaron en 2007 y tuvieron a sus mellizas, María Joaquina y Emaly.

Otras parejas, novias y amantes: Zulema Hernández: Pareja del capo durante su tiempo en la prisión de máxima seguridad de Puente Grande y que tuvo un trágico estino.

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Los apodos que se ponían entre 'El Chapo' y Valeria Rubí Quiroz, 'La Gringüita' (Infobae)

Valeria Rubí Quiroz: conocida como “la gringuita”, con quien mantuvo una relación secreta durante dos años desde 2009.

Lucero Guadalupe Sánchez: exdiputada de Sinaloa, identificada como “amor político”, quien incluso visitó al Chapo en prisión usando documentos falsos.

Estela Peña: empleada de banco a la que Guzmán cortejó y, tras ser rechazado, presuntamente retuvo contra su voluntad para que fuera su pareja.

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Y es que en la sierra de Sinaloa, una clínica móvil atribuida al Cártel de Sinaloa habría servido para operar a Joaquín “El Chapo” Guzmán sin pasar por hospitales, un recurso que, según el testimonio de Dámaso López Serrano, buscaba evitar que mandos del grupo criminal fueran detectados por autoridades o expuestos a operativos.

Blanca Estela Peña García (Foto: Infobae México)

La instalación habría sido una caja de tráiler acondicionada como quirófano de alta complejidad. Según el relato, medía 12 metros y estaba equipada para realizar distintos procedimientos en zonas de difícil acceso.

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La historia se conoció en una entrevista de 2023 del periodista Luis Chaparro publicada en Pie de Nota. Ahí, Dámaso López Serrano, alias “El Mini Lic”, exintegrante del grupo criminal y testigo colaborador en Estados Unidos, describió el uso de esa infraestructura médica clandestina.

La clínica móvil habría pertenecido a Ismael Zambada

La unidad era de Ismael “El Mayo” Zambada. López Serrano dijo que el tráiler estaba acondicionado como sala de operaciones para atender emergencias o intervenciones que no podían hacerse en un hospital por el riesgo de ubicar a los jefes del cártel.

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Zulema Hernández y El Chapo Guzmán se conocieron en el penal de Puente Grande Fotos: Archivo web Reuters

El relato añade que Zambada padecía diabetes desde hacía más de 40 años y usaba esa clínica para atenderse. El texto fuente también refiere que la periodista Anabel Hernández escribió en su libro La historia secreta. AMLO y el Cártel de Sinaloa que el capo trataba ahí otros problemas de salud, entre ellos una rodilla que se le inflamaba y que debía drenarse.

Según esa versión, Guzmán Loera pidió usar el tráiler para una operación con la que presuntamente buscaba mejorar su potencia sexual. La razón habría sido evitar una clínica en Culiacán por temor a que la información se filtrara.

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La caja del tráiler, de acuerdo con el testimonio, fue llevada al rancho Las Cañitas, propiedad de Dámaso López Núñez, “El Licenciado”, y colocada dentro de una bodega para que no llamara la atención desde el aire. La cirugía estaba planeada para durar 3 horas, pero se prolongó primero a 7 horas y en otra parte del mismo relato se menciona una duración de nueve.

La esposa de “El Chapo” habló abiertamente sobre sus retoques estéticos durante una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, donde también reveló detalles de su vida cotidiana y desmintió rumores. (Instagram: emma.coronel.official)

“Es adicto, es adicto a todos los días co*erse una vieja. Y pues le dijeron los doctores: “Ey, te vas a morir si sigues tomando tantas pastillas. Por eso quiso ponerse la bombita. Realmente no era porque tuviera impotencia, porque este cabrón se la quiere pasar co*iendo todos los días”, dijo El Mini Lic respecto a la intervención quirúgica del Chapo Guzmán.

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Asimismo reveló que lo tuvieron que sacar y llevárselo para esconderlo para que las autoridades no los detuvieran por lo que casi muere, El Chapo se enojó tanto que ya había mandado matar al doctor, sin embargo le dijeron que no era su culpa y las circunstancias que evitaron su recuperación.

“Y ya mi papá le dijo: ‘Oiga, pero pues acuérdese que ese doctor es muy amigo de su compadre Mayo. Y que no sé qué.... Pero ‘no, me vale ver*a, yo me arreglo con mi compadre. Este pinche doctor casi me mata y luego casi me agarran por su culpa’ y bla, bla, bla. Capaz que fue un plan de él. Y al final de cuentas no lo mató porque, porque era amigo del Mayo”, recordó.

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El Chapo se operó poco antes de conocer a Kate del Castillo (Foto: Instagram Katedelcastillo, @robertvasquez)

La operación se complicó y casi termina en una captura

López Serrano contó que la intervención se salió de lo previsto y que entre los presentes creció el temor de que Guzmán muriera en el quirófano. En el testimonio, recordó que quienes esperaban afuera tocaban de manera constante la puerta para saber qué ocurría y por qué la operación tardaba más de lo calculado.

La versión citada por el medio señala que el médico informó de complicaciones serias por una posible sobredosis de anestesia. En palabras retomadas en el texto fuente, “por poco terminaba la vida del Chapo” porque pasaban las horas y no lograban despertarlo.

En medio de ese episodio, una alerta sobre presencia militar cerca de la zona obligó a sacar a Guzmán todavía sedado y con la herida sin cerrar por completo, según narró López Serrano. Después fue llevado a una casa para recuperarse y al día siguiente supo lo que había ocurrido durante la evacuación.

El mismo testimonio afirma que Guzmán, alterado por lo sucedido, ordenó matar al médico porque lo habría responsabilizado de casi provocarle la muerte y de ponerlo en riesgo de captura. Al final no lo habrían asesinado porque Zambada intervino y le recordó que el doctor era cercano a él.

El Chapo se habría operado en un tráler convertido en quirófano de El Mayo Zambada, gracias que el médico era amigo de su compadre no lo mató, aunque ya había dado la orden (Anayeli Tapia/Infobae)

En la conversación difundida, López Serrano también afirmó que el problema original no era impotencia, sino el consumo constante de pastillas para sostener actividad sexual diaria. Según su versión, a Guzmán le habrían advertido: “Te vas a morir si sigues tomando tantas pastillas”, y por eso decidió colocarse “la bombita”.

Otras versiones vincularon a Guzmán con cirugías similares

López Serrano aseguró que el implante no funcionó correctamente y que el capo habría necesitado una segunda intervención, además de otra posterior por una nueva falla.

Esa misma versión sostiene que El Mayo Zambada también se habría sometido a una cirugía de ese tipo y que no le habría caído bien. El relato añade que Guzmán se recuperó en un rancho de César Gastélum.

Por su parte la CNN informó en 2016 que un funcionario del Gobierno de México dijo que Guzmán se había sometido a una cirugía semanas antes de reunirse con la actriz Kate del Castillo en el contexto de las conversaciones para un documental sobre su vida con Sean Penn. Según ese artículo, el objetivo del implante era aumentar la circulación sanguínea en la zona para mejorar el desempeño sexual.

De acuerdo con esa versión, la operación habría ocurrido en un hospital de Tijuana, Baja California. Médicos legistas detectaron cicatrices de esa intervención cuando el capo ingresó al Penal Federal Número 1 del Altiplano tras su captura en Los Mochis.

Mientras que Univisión Noticias en 2019 agregó que Guzmán se habría practicado cirugías faciales para modificar su apariencia. Entre esos procedimientos se mencionan reducción de mejillas, afinamiento del rostro, retiro de líneas de expresión, levantamiento de cejas y una operación en el párpado.