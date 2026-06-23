México

Cuáles son las estaciones del Metrobús sin servicio este 23 de junio

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Guardar
Google icon
Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde. (CUARTOSCURO)
Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde. (CUARTOSCURO)

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, siendo superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El Metrobús tiene las siguientes rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; línea 2, que corre de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que va de Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac; línea 4, con tramo de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

PUBLICIDAD

La línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; mientras que la Línea 7 va de Indios Verdes a Campo Marte.

La alta demanda y los percances viales han hecho que el Metrobús haya activado en su página oficial un apartado para dar actualizaciones sobre el estado de servicio cada hora, señalando si hay cortes en tramos o cuáles son las estaciones sin servicio.

PUBLICIDAD

Estado del servicio de todas las líneas del Metrobús

Línea 1

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 2

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Manifestación

Estación afectada: Plaza de la República - Vocacional 5

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 7

Estado de servicio: Manifestación y Eventos temporales

Estación afectada: Garibaldi M. Lagunilla y Reforma - La Diana

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Horarios y rutas del Metrobús

Unidad eléctrica del Metrobús. (Twitter @Capuano)
Unidad eléctrica del Metrobús. (Twitter @Capuano)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesMetrobús CDMXMetrobús

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Orbelín Pineda rompe el silencio sobre su falta de minutos con México en el Mundial 2026

Pineda también respondió a las críticas sobre el funcionamiento del Tri y destacó la unión del grupo durante la Copa del Mundo

Orbelín Pineda rompe el silencio sobre su falta de minutos con México en el Mundial 2026

Mundial 2026: Metro de la CDMX ampliará su horario para el partido de México vs Chequia

Los servicios de transporte público capitalino apoyarán a todos los fanáticos del Tri para poder apoyar al equipo sin preocuparse por su regreso a casa

Mundial 2026: Metro de la CDMX ampliará su horario para el partido de México vs Chequia

Civiles armados emboscan a elementos de la Guardia Civil de San Luis Potosí: uno murió y otro resultó herido

Las autoridades informaron que uno de los agresores fue hallado muerto tras resultar lesionado en el enfrentamiento y otro fue detenido

Civiles armados emboscan a elementos de la Guardia Civil de San Luis Potosí: uno murió y otro resultó herido

Mezcal, arte y tradición: dónde ver lo mejor de Oaxaca mientras disfrutas del Mundial 2026 en CDMX

La entidad lleva artesanías, mezcal, comida y arte a la CDMX y Guadalajara para acercarse a viajeros de 2026, abrir mercado para productores locales e invitar a extender el viaje hacia sus fiestas

Mezcal, arte y tradición: dónde ver lo mejor de Oaxaca mientras disfrutas del Mundial 2026 en CDMX

Las propiedades que Gertz Manero escondió por años y las que sigue sin declarar: lo que reveló la declaración patrimonial del embajador en Reino Unido

Por primera vez en décadas, el actual embajador de México en Reino Unido reportó casas, departamentos, terrenos y bienes adquiridos por herencia, cesión y compra

Las propiedades que Gertz Manero escondió por años y las que sigue sin declarar: lo que reveló la declaración patrimonial del embajador en Reino Unido
MÁS NOTICIAS

NARCO

Civiles armados emboscan a elementos de la Guardia Civil de San Luis Potosí: uno murió y otro resultó herido

Civiles armados emboscan a elementos de la Guardia Civil de San Luis Potosí: uno murió y otro resultó herido

Gobernador de Durango dice no saber si le revocaron la visa: “Sí la tengo, pero la están revisando”

Pensaron que la habían matado con cinco disparos pero sobrevivió, la encontraron junto a drogas en Chihuahua

Van más de 2 toneladas de tepezcohuite incautadas en México: esta es la razón por la que estarían siendo enviadas a Europa

“Es un adicto”: la vez que El Chapo Guzmán se operó para mejorar su desempeño en el amor, pero casi muere

ENTRETENIMIENTO

‘El Diablo Viste a la Moda 2’: dónde ver online y cuándo llega a streaming en México

‘El Diablo Viste a la Moda 2’: dónde ver online y cuándo llega a streaming en México

Issabela Camil habla sobre Luis Miguel y su presunta operación al corazón: esto dijo quien fuera su ex novia

¿Qué está pasando entre Bogueto y Bellakath? El cantante reacciona a señalamiento de que ella es su ex y le fue infiel a su esposa

Tras ausencia de Julián Gil, Marjorie de Sousa se felicita a sí misma por el Día del Padre

Le roban sus zapatitos al Pato Merlín: esto es lo que usa ahora para no lastimarse las patas

DEPORTES

El exfutbolista Omar ‘N’ seguirá proceso en prisión tras perder amparo

El exfutbolista Omar ‘N’ seguirá proceso en prisión tras perder amparo

Orbelín Pineda rompe el silencio sobre su falta de minutos con México en el Mundial 2026

Mundial 2026: Metro de la CDMX ampliará su horario para el partido de México vs Chequia

Iker Casillas apoya a Guillermo Ochoa y pide que sea titular ante Chequia como homenaje a su carrera

Colombiano aplaza su boda con su novia mexicana a dos semanas del altar para ir a ver a su selección en el Mundial 2026 