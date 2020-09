La prensa no es su enemiga, es aliada de los reclamos ciudadanos: la crítica internacional apunta a los desdenes de AMLO contra los periodistas (Foto: Presidencia de México)

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ha enfrentado diversas polémicas por su trato a la prensa, convocando incluso a periodistas de otros países que le han cuestionado las múltiples etiquetas que suele poner a los medios que supuestamente están en contra de su proyecto de nación.

Esto puede traducirse como una manifestación clara del líder de la Cuarta Transformación de que “la prensa será la enemiga del sexenio”, de acuerdo con el periodista Salvador Camarena del diario español El País.

En la columna de opinión titulada Nosotros, la prensa, el enemigo de López Obrador, destacan el comportamiento del presidente mexicano como un “acoso verbal, financiero y burocrático” en contra de diferentes periódicos o escritores, investigadores, así como líderes de opinión.

“Esta decisión pone en riesgo la vida democrática en un país donde la calidad de la información a la que tiene acceso la ciudadanía estaba en su propia ruta de maduración”, señaló Camarena, quien aseguró que el camino podría verse truncado por la poca tolerancia del presidente a las críticas.

Por otra parte, el columnista consideró que una de las razones que podrían estar detrás de dicha condescendencia es que López Obrador “sabe que criticar a los medios es redituable porque estos tienen su propia deuda con la sociedad”.

La prensa internacional consideró las acciones de la 4T para con el gremio peridístico de oposición como “acoso verbal, financiero y burocrático” (Foto: José Méndez / EFE)

Y señaló que si bien hubo un historial de “sometimiento de la prensa” por parte del estado mexicano en sexenios anteriores, es una realidad que bien se puede aplicar a las políticas actuales del gobierno de Andrés Manuel.

Recordó, por ejemplo, que en fechas recientes el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, recomendó a los periodistas Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze que “se queden en su esquinita o se busquen otro país”; además de la criticada multa y castigo en contra de la Revista Nexos desde la Secretaría de la Función Pública.

De acuerdo con el medio, a la par de los antes mencionados, existen otras publicaciones de circulación nacional a quienes el presidente ya eligió como enemigos, entre los que destacan El Universal, Proceso, Reforma y El Financiero.

Salvador Camarena también destacó que la 4T ha supuestamente favorecido con publicidad a sus aliados, además de tachar los reportajes de la prensa tanto nacional como internacional de “tener intereses identificados con el conservadurismo o actores que resienten su agenda de contrarreformas".

Consideró, en este contexto, que AMLO ve a los periodistas como un enemigo más, pero también como los “opositores sin legitimidad, como emisarios de quienes ven afectados sus intereses y como piedras que sí pueden dificultarle un supuesto cambio histórico”.

El columnista consideró que López Obrador “sabe que criticar a los medios es redituable porque estos tienen su propia deuda con la sociedad” (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Señaló, además, que actualmente no es menor el riesgo para los periodistas críticos el exponerse a “campañas de desprestigio en internet, hasta la posibilidad de atentados que vulneren la integridad de personas y medios, pasando por hechizas pesquisas tiributarias o el uso del aparato gubernamental para acosar al mensajero".

Por último, aseguró que actualmente los presuntos amigos de AMLO podrían únicamente obedecer a los intereses de sus negocios, por lo que buscan “reverenciar a cambio de títulos y dinero”. Tal como lo hicieron con el PAN o el PRI, apuntó el columnista.

“La prensa que no está con él no es su enemiga, ni personal ni de su proyecto. Es, cuando mucho, aliada de los reclamos ciudadanos. Y no por acallar a la primera terminarán los segundos. Ya lo descubrirá el señor presidente”, finalizó el columnista.

