La recomendación de Taibo II a Krauze y a Aguilar Camín: que se queden callados o busquen otro país

El autor y director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, aportó su opinión sobre el asunto de la suspensión de publicidad oficial impuesta a la revista Nexos y sobre las acusaciones a este grupo, junto con las editoriales Letras Libres y Clío, de recibir tratos privilegiados durante las administraciones del PRI y el PAN.

El pasado 20 de agosto, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Nexos para realizar contratos de publicidad o compraventa con entidades públicas. La justificación fue una violación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la editorial, supuestamente, dio información falsa al Instituto Mexicano del Seguro Social en una adjudicación directa.

La suspensión encendió un debate sobre medidas de censura y sobre privilegios de los llamados “intelectuales del sistema” en sexenios anteriores. El presidente López Obrador expuso una serie de operaciones entre instituciones públicas y las publicaciones dirigidas por Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze. La información que presentó respaldaría la narrativa de contratos recurrentes y generosos, pero sin justificación, para estos medios.

Por otra parte, la oposición literaria y periodística denunció la decisión de la auditoría como una imposición de censura en contra de los espacios intelectuales que hacen crítica a la administración. Además, denunciaron represalias dirigidas específicamente a Krauze y Aguilar Camín.

En ese contexto de debate, Taibo II aseguró, en entrevista con el noticiario Los Periodistas del medio La Octava, que la medida no es una venganza y que las librerías del Fondo no “discriminan” a estas publicaciones ni a la editorial Cal y Arena, dirigida por el autor Rafael Pérez Gay, que también fue mencionada durante la conferencia de López Obrador. “No podemos hacer contratos con sus publicaciones, pero, de todos modos, no hacemos contratos porque tenemos las concesiones”, explicó. Las librerías hacen pedidos de libros, venden lo que puedan y devuelven los excedentes a las editoriales.

Cuando habló sobre las denuncias de censura oficial, el escritor “aconsejó” a “los hijos de la Operación Berlín” que limitaran sus llamados de atención porque existe suficiente evidencia para afirmar el trato preferencial durante otras administraciones. “Quédense en su esquinita o vayan cambiando de país. No es amenaza”, aclaró.

La Operación Berlín es el nombre que el medio Eje Central dio a la campaña de desprestigio y desinformación contra la candidatura de López Obrador en 2017. El despliegue de publicaciones y perfiles falsos en redes sociales estuvo, supuestamente, encabezado por intelectuales como Enrique Krauze. El periodista Juan Carlos Rodríguez publicó el reportaje original y la ex coordinadora de campaña de Andrés Manuel, Tatiana Clouthier, también describió la operación en su libro “Juntos hicimos historia”.

Distintos medios han acusado a la revista Nexos en general y a Héctor Aguilar Camín en particular, de recibir contratos generosos a cambio del silencio y “obediencia” en favor de su gobierno.

Además, el director del FCE aseguró que la familia Salinas, del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, ha sido accionista en la revista Nexos. Cuando los conductores Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela le cuestionaron al respecto, no dio más información ni pudo aclarar si “eran o son” participantes en el medio.

Además de esta denuncia por participación de inversión, distintos medios han acusado a la revista Nexos en general y a Héctor Aguilar Camín en particular, de recibir contratos generosos a cambio del silencio y “obediencia” en favor de su gobierno.

Las últimas tres semanas expusieron algunas de las dinámicas más cuestionables entre el gobierno y los medios, no sólo por las denuncias públicas de López Obrador en las conferencias mañaneras, sino también por el historial de cooperación que muchos de estos espacios tienen con las administraciones de cada sexenio.

