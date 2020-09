“Ya no quieren los del INE que diga conservadores”: López Obrador buscará otro término para referirse a opositores

FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reprochó al Instituto Nacional Electoral (INE), la decisión que tomó respecto a sus conferencias de prensa matutinas y el spot donde citaba al papa Francisco, y dijo, que buscará que palabra utilizará para nombrar a sus opositores, ya que al INE “no quieren que les diga conservadores”.

"Ya no quieren los INE tampoco que diga conservadores. Voy a ver que concepto que termino, que palabra utilizo ahora porque no les gusta mafia del poder, está muy fuerte oligarquía , es fuerte también decir derecha , además no se entiende mucho, y desde el punto de vista conceptual lo más apegado a la oposición que tenemos es conservadores, son realmente conservadores , quieren conservar el status quo, quieren conservar privilegios.

Información en desarrollo...